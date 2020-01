Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Point-Zero feiert

Das gehört fest in den Veranstaltungsplan von Point-Zero-Events: Auch im Jahr 2020 darf das alljährliche Geburtstagsdate des Delitzscher DJs Scott Vilbert nicht fehlen. Am 8. Februar werde dieses daher standesgemäß ab 22 Uhr getreu dem Motto „Save Your Local Heroes“ in der ehemaligen Schwedenschanze an der Benndorfer Landstraße 1 gefeiert. Das teilte der Veranstalter mit. Zur Geburtstagsparty „im neuen Zuhause“ hat sich mit Soulfinger der Resident-DJ des Leipziger Nachtcafés angekündigt. Aber nicht nur elektronisch gehe es zur Sache. Auch für alle Black- und Hip-Hop-Fans ist vorgesorgt. Eintritt ab 18 Jahre.

Wiedemar schreibt Bauleistungen erneut aus

Das Warten in den Wiedemarer Ortsteilen Zaasch und Kyhna könnte bald ein Ende haben. Die Gemeindeverwaltung hat die Vergabe von Bauleistungen für den Ersatzneubau des Zaascher Dorfgemeinschaftshauses neu ausgeschrieben. Für die Innensanierung der Turnhalle Kyhna soll der Schritt im Februar erfolgen. Das teilte Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) mit. Während der vorangegangenen Ausschreibungen waren keine Angebot eingegangen, die dem Budget der Kommune entsprachen.

240-Meter-Windrad nahe Wiedemar geplant

Im Windpark Queis-Reußen soll eine weitere Windkraftanlage errichtet werden. Wie die Gemeindeverwaltung Wiedemar mitteilt, habe der Nachbarlandkreis, der Saalekreis, kürzlich darüber informiert. Geplant sei ein zusätzliches Windrad mit einer Höhe von etwa 240 Meter. Bisher befinden sich 20 wesentlich kleinere Windräder in dem Ortsteil der Stadt Landsberg. Der Windpark liegt etwa fünf Kilometer entfernt von den Gemeindegrenzen Wiedemars.

Basteln in der Mühle

Am Donnerstag finden in der Kreativ-Werkstatt im Schönwölkauer Ortsteil Badrina um 14 und 18 Uhr wieder Veranstaltungen statt. Mit FIMO, einer im Ofen aushärtenden Knetmasse, werden Anhänger für Ketten, Broschen oder auch Knöpfe gefertigt. Dabei verwenden die kreativen Köpfe eine neue Technik. Ebenso können Freihand Blüten und Gefäße gestaltet werden.

Anmeldung: 034208 78730 oder info@muehlen-nordsachsen.de

Hochzeits- und Festemesse

Am Samstag findet im Veranstaltungshaus Markt 20 wieder die Hochzeits- und Festemesse statt. Von 13 bis 17 Uhr kann man sich über Trends und Highlights rund um Feste und Feiern informieren. Um 14.30 Uhr gibt es eine Braut- und Festmodenschau. Verschiedene Aussteller vom Trauringspezialisten bis zur Tanzschule sind vor Ort. Der Eintritt zu der Messe beläuft sich auf zwei Euro pro Person, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

Neue Wehrleitung in Kölsa

Michael Hermenau ist der neue Stellvertreter in der Ortswehrleitung in Kölsa. Wehrleiter bleibt auch für die kommenden fünf Jahre André Kelber. Das entsprechende Wahlergebnis bestätigte kürzlich der Wiedemarer Gemeinderat. Es gebe noch viel zu tun, sagte Kelber. Die besonderen Herausforderungen sehe er auch weiterhin dabei, die Jugend in die Einsatztätigkeit einzubinden und die Nachwuchsgewinnung. Kelber bedankte sich für die bisherige vor allem finanzielle Unterstützung beim Gemeinderat.

Von lvz