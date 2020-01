Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Neue Wehrleitung in Kölsa

Michael Hermenau ist der neue Stellvertreter in der Ortswehrleitung in Kölsa. Wehrleiter bleibt auch für die kommenden fünf Jahre André Kelber. Das entsprechende Wahlergebnis bestätigte kürzlich der Wiedemarer Gemeinderat. Es gebe noch viel zu tun, sagte Kelber. Die besonderen Herausforderungen sehe er auch weiterhin dabei, die Jugend in die Einsatztätigkeit einzubinden und die Nachwuchsgewinnung. Kelber bedankte sich für die bisherige vor allem finanzielle Unterstützung beim Gemeinderat.

Zusatztermine für Märchenlesungen

Die Termine der Märchenlesung „Als das Wünschen noch half ...“ im Museum Barockschloss Delitzsch sind ausgebucht. So gibt es nun eine Zusatzveranstaltung. Zu den beiden Terminen am 12. und 19. Februar gesellt sich eine weitere Veranstaltung am 14. Februar ab 13 Uhr. Zudem gibt es abwechslungsreiche Winterferienangebote wie eine Schatzsuche am 13. Februar ab 14 Uhr oder das Bemalen von Seidenfächern am 20. Februar ab 14 Uhr. Telefonische Anmeldung unter der Nummer 034202 67208 ist erforderlich.

Neue Spielplätze in der Gemeinde Wiedemar

Nachdem die Spielplätze in den Ortsteilen Wiedemar und Pohritzsch in den vergangenen beiden Jahren neue Geräte auf ihren Spielplätzen erhalten haben, solle in absehbarer Zeit auch in die kleineren Ortsteile investiert werden. Dies antwortete Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) auf die Frage eines Bürgers in der Januarsitzung des Gemeinderates. Der Einwohner hatte bemängelt, dass es in Quering seit mehreren Jahren keinen Spielplatz mehr gebe.

Ortschaftsräte tagen

Die Ortschaftsräte von Spröda/Poßdorf tagen am Mittwoch, dem 5. Februar, ab 19.30 Uhr im Feuerwehrzentrum Spröda in öffentlicher Sitzung. Die Einwohner der beiden Delitzscher Ortsteile sind eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen und sich mit ihren Fragen und Anregungen einzubringen. Im Ortsteil Laue treffen sich die Ortschaftsräte zur nächsten Sitzung am 6. Februar ab 19 Uhr im Bürgerhaus des Dorfes. Auch hier sind Gäste gerne gesehen.

Hinterlassenschaften am Werbeliner See

Dass auch Jahrzehnte nach dem Ende des Tagebaus noch Hinterlassenschaften dessen am Werbeliner See zu entdecken sind, ärgert Leser Andreas Ulrich. „Wenn wir schon nicht baden gehen können, dann doch wenigstens in einer intakten sauberen Natur erholen ...“, spielt er auf das ausgewiesene Vogelschutzgebiet an und möchte wissen, wer für die Beräumung zuständig ist. Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung heißt es: „Die Beseitigung obliegt der LMBV, es ist Teil der Grundsanierung und soll noch zurückgebaut werden.“ Der Bergbausanierer ist am Zug, die Spuren zu beseitigen.

Anmeldungen für Festumzug möglich

Bis zum 15. März können sich historische Darsteller für eine Teilnahme am Festumzug zum Delitzscher Stadtfest Peter&Paul anmelden. Der Festumzug findet am 4. Juli statt und soll verschiedene Kapitel der Stadtgeschichte abbilden. In der Vergangenheit waren bis zu 1000 Menschen an diesem Umzug beteiligt. Wer sich unsicher ist, in welche Rolle und welches Kostüm er schlüpfen könnte, kann sich mit der Organisatorin Bärbel Felgner oder dem Museumsleiter Jürgen Geisler in Verbindung setzen, beide beraten gerne. Bärbel Felgner: 034202 67113 oder Jürgen Geisler: 034202 67206.

Delitzsch spielt und strahlt wieder

Zwei noch junge Delitzscher Veranstaltungen sollen auch dieses Jahr stattfinden. „ Delitzsch spielt“ feierte erst vergangenes Jahr zum Geburtstag der Werbegemeinschaft Premiere und soll am 6. Juni wieder stattfinden. Zum nun schon dritten Mal soll am 19. September dann auch wieder „ Delitzsch strahlt“ stattfinden. Bei beiden Veranstaltungen geht es rund um die Einkaufsmeile und die Händler der Werbegemeinschaft, um Feiern mit Straßenfestcharakter, die sich an alle Generationen richten.

Landfilmabend mit Schnee und Ski

Die Dorfgemeinschaft Rabutz lädt am Donnerstag, dem 6. Februar, zum nächsten Landfilmabend ein. Ab 19 Uhr wird im Kinosaal der Film „ Eddie the Eagle “ gezeigt. Wie der Verein mitteilt, geht es darin um die gefährlichsten Skisprungschanzen der Welt und den berühmt-berüchtigten britischen Sportler Michael Edwards, der als ewiger Letzter die Herzen der Zuschauer eroberte. Der Eintritt am Bageritzer Weg 1 ist frei.

Von lvz