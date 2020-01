Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Betreuung für die Kleinsten

Wer in Delitzsch auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für sein Kind ist, könnte bei den Tagesmüttern der Stadt jetzt noch kurzfristig Erfolg haben. Aktuell meldet die Interessengemeinschaft der Tagesmütter noch zehn freie Betreuungsplätze, die zu vergeben sind – unter anderem bereits im April und Juni. Die 14 Frauen in Delitzsch machen eine Kapazität von 70 Plätzen für Krippenkinder aus und sind längst als wichtige Stütze in der Kita-Landschaft anerkannt. Auf der Internetseite der Interessengemeinschaft können sich Interessierte über die Tagesmütter der Loberstadt informieren. In Kleinstgruppen von maximal fünf Kindern werden bei Tagesmüttern unter Dreijährige betreut.

Infos unter www.tagesmütterdelitzsch.de

Weitere Info-Abende zum Flughafenausbau

Der Flughafen Leipzig-Halle informiert aktuell über die Vorfelderweiterung im Bereich des DHL-Drehkreuzes. Für Interessierte, die die Info-Abende in Schkeuditz und Rackwitz in der vergangenen Wocheverpasst haben, gibt es aktuellen zwei weitere Möglichkeiten, jeweils in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr. Am Donnerstag, dem 30. Januar, gibt es eine Veranstaltung im Kultur-Gut Ermlitz, Apels Gut 3, in Schkopau und einen Tag später im Vin Palace, Hallesche Straße 190, in Leipzig. Auch in der Gemeinde Wiedemar soll informiert werden. Wann und wo ist bisher nicht bekannt.

Info-Veranstaltung zu regionalem Webkaufhaus

In der Region soll ein lokales Webkaufhaus entstehen. Am 4. Februar gibt es dazu die nächste Vorstellung des Projekts. Interessierte sind um 19.30 Uhr in das Bürgerhaus Delitzsch eingeladen. Geplant ist die Entstehung eines lokalen Marktplatzes im Internet, wo Waren vorrangig des täglichen Bedarfs von Händlern online angeboten und an die Kunden geliefert werden.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich per Mail an die Adresse paula.boehmer@lozuka.com melden.

Infos über das Krostitzer Dorffest im Gemeinderat

Donnerstag tag der Krostitzer Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Ab 19.30 Uhr wird im Gemeinschaftszentrum, Dübener Straße 1 unter anderem über das Dorffest informiert. Die Organisation der Veranstaltung war neu ausgeschrieben worden. Zudem soll festgelegt werden, wie die amtlichen Informationen der Gemeinde an die Einwohner übermittelt werden sollen. Einer der ersten Punkte sind die Einwohnerfragen.

Sechs Mädchen in der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Delitzsch hat aktuell 23 Mitglieder. Sechs davon sind Mädchen beziehungsweise junge Frauen. „Das sind fast ein Viertel der gesamten Jugendfeuerwehr, darüber freuen wir uns sehr“, so der stellvertretende Jugendwart Ronny Knau. Geführt wird die Jugendfeuerwehr aktuell von Jugendwartin Sandy Friedrich. 20 Ausbildungs- und 14 Sonderdienste wurden im vergangenen Jahr mit den Kindern und Jugendlichen durchgeführt.

Fahrbare Filiale der Sparkasse ändert Tourenplan

Die Sparkasse Leipzig wird den Turnus ihrer fahrbaren Filiale anpassen. Das teilte die stellvertretende Sparkassen-Sprecherin, Barbara Bauer, auf Anfrage mit. Ab dem 2. März sollen die Routen demnach nur noch vierzehntägig angefahren werden. Für die Haltepunkte im Landkreis Nordsachsen hat das zur Folge, dass das Sparkassenmobil in den geraden Kalenderwochen Station macht. In den ungeraden Wochen sollen die Punkte im Landkreis und der Stadt Leipzig bedient werden. Laut Sparkasse erhalten Kunden ab der kommenden Woche einen detaillierten neuen Tourenplan in der fahrbaren Filiale.

Delitzsch spielt und strahlt wieder

Zwei noch junge Delitzscher Veranstaltungen sollen auch dieses Jahr stattfinden. „ Delitzsch spielt“ feierte erst vergangenes Jahr zum Geburtstag der Werbegemeinschaft Premiere und soll am 6. Juni wieder stattfinden. Zum nun schon dritten Mal soll am 19. September dann auch wieder „ Delitzsch strahlt“ stattfinden. Bei beiden Veranstaltungen geht es rund um die Einkaufsmeile und die Händler der Werbegemeinschaft, um Feiern mit Straßenfestcharakter, die sich an alle Generationen richten.

Lesung über Kriegs-Erinnerungen

Aus den Aufzeichnungen mit dem Titel „Keine besonderen Vorkommnisse“ wird am Sonntag, dem 2. Februar, Horst Schwarzer in der Delitzscher Altstadtkneipe No 2 am Kirchplatz lesen. Es sind Aufzeichnungen von Erinnerungen an die Zeit vom Mai 1943 bis August 1945. Wolfgang Lüttig erinnert sich dabei an seine damaligen Erlebnisse. Lüttig war später Direktor der Friedensoberschule in der Loberstadt. Interesierte sind eingeladen.

Landfilmabend mit Schnee und Ski

Die Dorfgemeinschaft Rabutz lädt am Donnerstag, dem 6. Februar, zum nächsten Landfilmabend ein. Ab 19 Uhr wird im Kinosaal der Film „ Eddie the Eagle “ gezeigt. Wie der Verein mitteilt, geht es darin um die gefährlichsten Skisprungschanzen der Welt und den berühmt-berüchtigten britischen Sportler Michael Edwards, der als ewiger Letzter die Herzen der Zuschauer eroberte. Der Eintritt am Bageritzer Weg 1 ist frei.

