Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Rackwitzer können Haushalt online einsehen

Es sei ein „Gestaltungshaushalt“, so beschrieb Steffen Schwalbe, parteiloser Rackwitzer Bürgermeister den Haushaltsplan seiner Gemeinde für das laufende Jahr. Rund 2,9 Millionen Euro werde die Kommune daraus in 2020 im gesamten Gemeindegebiet investieren. Wie hoch die eingesetzten Summen in den einzelnen Bereichen ist, können Bürger nun auch online einsehen. Auf der Homepage der Gemeinde und der Rubrik „Verwaltung und Gemeinderat“ sind unter dem Unterpunkt „Haushaltsplan und Haushaltssatzung“ die geplanten Einnahmen und Ausgaben aufgeführt.

Baumfreunde geben Rück- und Ausblick

Die Delitzscher Baumfreunde, die sich vor ungefähr einem Jahr zusammenfanden, wollen am Dienstag, dem 11. Februar, ab 17.30 Uhr beim Treffen im Schalom-Begegnungszentrum, Mauergasse 19 a, Bilanz ziehen. Damals verband sie erst einmal nur das Entsetzen über das Abholzen großer Bäume am Wallgraben. Aber die Gruppe ist geblieben. Nun wird der Frage nachgegangen, wo sie in den vergangenen zwölf Monaten tätig wurde, wer Partner ist, was bremste und wie die Baumfreunde weiterarbeiten wollen. Interessierte sind willkommen.

Wintermärktchen im Tiergarten

Zu einem Wintermärktchen mit jeder Menge Programmpunkten lädt der Tiergarten Delitzsch am 8. und 9. Februar ein. Die Mitglieder des Fördervereins und das Tiergartenteam bieten am Samstag unter anderem ab 12 Uhr Aktionen wie Basteln mit den Tagesmüttern, ab 14 Uhr Kinderschminken oder auch Tombola, Tierfütterungen zu verschiedenen Zeiten und mehr an. Auch Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Der Tag endet 18 Uhr. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit dem Wintermärktchen los, unter anderem ist ein Clown zu Gast.

Tag der Nachbarn ist vorzubereiten

Mehr Zusammenhalt soll auch in Delitzsch gedeihen. Die Stiftung nebenan.de hat den „Tag der Nachbarn“ ins Leben gerufen. Er soll mit Nachbarschaftsfesten, Kaffeerunden und anderen Aktionen erste Anlässe zum besseren Kennenlernen geben. Entsprechende Veranstaltungen können auf der Onlineplattform tag-der-nachbarn.de eingetragen werden. Im vergangenen Jahr hatten im Stadtteil Nord das Soziokulturelle Zentrum und das Amselnest schon am Tag der Nachbarn teilgenommen.

CDU-Ortsverband fordert Abbiegespur

Der CDU-Ortsverband Döbernitz fordert am Abzweig Brodau in Richtung Leipzig eine Linksabbiegespur auf der B 184. „Wir fordern diesen gefährlichen Bereich zu entschärfen“, so der Ortsverband bei Facebook. Hintergrund ist, dass es an dieser Stelle erneut zu einem Unfall gekommen ist. Diesmal war ein Opel-Fahrer in südlicher Richtung unterwegs und wollte am Abzweig nach Brodau nach links abbiegen. Eine Hyundai-Fahrerin fuhr auf. Beide Autofahrer wurden verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Delitzsch präsentiert sich auf Reisemesse

Die Stadt Delitzsch präsentiert sich und ihre touristischen Angebote dieses Wochenende auf der Reisemesse in Dresden. Am Sonntag ist ein Vertreter der Stadtverwaltung von 10 bis 18 Uhr am Gemeinschaftsstand des Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland präsent. Bei der Messe „Haus-Garten-Freizeit“ in Leipzig wird die Verwaltung am 17. und 18. Februar über die Besonderheiten und Vorzüge von Delitzsch informieren.

Über 5000 Besucher sehen Puppenstuben-Schau

Das Delitzscher Museum im Barockschloss vermeldet Besucherrekorde für die Sonderausstellung „Vier Wände für kleine Hände“. Mehr als 5200 Gäste sahen sie sich seit der Eröffnung Mitte November bereits an. Die Älteren nehmen dabei jeweils die Miniaturwelten der Puppenstuben unter die Lupe, Kinder rätseln indessen gern, welche Fehler das Museumsteam in die 15 Märchenszenen eingebaut hat, die sich in den Barock-Gemächern verteilen.

Ausstellung läuft bis zum 23. Februar. Geöffnet ist täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr.

Nach Bonklau: Spenden für Spielplatz weiter möglich

Nachdem der Spendenbriefkasten im Rewe-Getränkemarkt in der Eisenbahnstraße aufgebrochen wurde, ist er nun erstmal abgebaut. Über den Kasten konnten per Einwurf des Leergutbons Spenden für den Bürgerspielplatz in Delitzsch getätigt werden. Die Mitarbeiter im Markt nehmen die Bons von Spendenwilligen nun aber auch so an und leiten sie entsprechend weiter. Entstehen soll der Bürgerspielplatz eventuell im Delitzscher Norden, die genaue Standortsuche läuft aber noch.

