Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

SPD scheitert mit Baum-Antrag

Als einen ins Leere gehenden Antrag wurde das Ansinnen der Delitzscher SPD beurteilt, sich um das Thema Bäume im Zuge der Wallgrabensanierung zu kümmern. Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, der unter anderem forderte, dass dem Stadtrat künftig für den 3. und 4. Bauabschnitt Sanierungsvarianten mit und ohne Erhalt des vorhandenen Baumbestandes zur Entscheidung vorgelegt werden. Dieser Antrag wurde vom Stadtrat mehrheitlich abgelehnt. Man habe den Eindruck, die SPD wolle auf einen fahrenden Zug aufspringen, spielte Uwe Bernharft (Freie Wähler) darauf an, die SPD wolle sich bei den Delitzscher Baumfreunden anbiedern. Die Baumfreunde protestieren gegen Fällungen im Zuge der Sanierungsarbeiten und widersprechen der Darstellung der Stadtverwaltung, dass die Weiden am Wallgraben nie zur Fällung vorgesehen waren.

Alpakahengst verlässt Tiergarten

Der Alpakahengst Black Dancer verlässt den Tiergarten Delitzsch wieder. Der Hengst wird künftig in einer reinen Männer-Herde im Tiergehege Bitterfeld-Wolfen leben. Im Delitzscher Tiergarten war Black Dancer erfolgreich. Es gibt dank ihm den ersten Nachwuchs des Jahres: Ein kleines Alpaka wurde Mitte Januar geboren, so unverkennbar so tiefschwarz in der Fellfarbe wie Black Dancer. Für den kleinen Hengst sucht der Förderverein noch nach einem Namen.

Traditioneller Kinderfasching im RAW-Saal

Den traditionellen „Großen Delitzscher Kinderfasching“ will das Soziokulturelle Zentrum am Sonntag mit Kindern, deren Eltern und Großeltern im Saal des RailMaint-Werkes, dem ehemaliges RAW-Sozial-Gebäude in der Karl-Marx-Straße 39, feiern. Los geht’s um 15 Uhr. Spielstände und Bühnen-Animationen sorgen für Stimmung. Die passende Verpflegung wird ebenfalls organisiert. Alle, die mitfeiern wollen, sind willkommen.

Arbeit am Schönwölkauer Haushalt

Voraussichtlich im Frühjahr soll der Haushalt 2020/21 für die Gemeinde Schönwölkau stehen und beschlossen sein. Zunächst sollen die Ortschaftsräte über die Investitionspläne informiert werden, so Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) jüngst gegenüber dem Gemeinderat. Insgesamt sei klar, dass die Gemeinde weiterhin sparen muss. Ein Schwerpunkt der Investitionen in diesem Jahr soll der Umbau der Gellert-Grundschule sein, wo mehr Platz für die Schüler gebraucht wird.

Vortrag zur Delitzscher Postgeschichte

Wie kommen Briefe vom Absender zum Empfänger? Wie wurde das Postsystem in Delitzsch aufgebaut? Postgeschichte ist am Donnerstag, ab 18 Uhr, das Thema eines Vortrages, zu dem der Geschichts- und Heimatverein in das Museum im Barockschloss einlädt. Der Delitzscher Heimatforscher Hartmut Wäschke berichtet, welche Entwicklung sich diesbezüglich in der Loberstadt vollzogen hat.

Krebsbachfest das Dritte

Das Rackwitzer Krebsbachfest wird auch im Jahr 2020 eine Fortsetzung erhalten. In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und dem Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) laden die Veranstalter, das Team um Christian Lange und Clemens Döring, am Wochenende 31. Juli und 1. August auf die Festwiese nach Podelwitz ein. Das Krebsbachfest hatte 2018 seine Premiere gefeiert, nachdem die Tradition eines Dorffestes in der Gemeinde 2014 zu Ende gegangen war.

Tag der Nachbarn ist vorzubereiten

Mehr Zusammenhalt soll auch in Delitzsch gedeihen. Die Stiftung nebenan.de hat den „Tag der Nachbarn“ ins Leben gerufen. Er soll mit Nachbarschaftsfesten, Kaffeerunden und anderen Aktionen erste Anlässe zum besseren Kennenlernen geben. Entsprechende Veranstaltungen können auf der Onlineplattform tag-der-nachbarn.de eingetragen werden. Im vergangenen Jahr hatten im Stadtteil Nord das Soziokulturelle Zentrum und das Amselnest schon am Tag der Nachbarn teilgenommen.

Ärger über Krostitzer Hallenreinigung

Seit einigen Monaten ist die neue Mehrzweckhalle in Krostitz in Betrieb. Nun gibt es Ärger mit der Sauberkeit. „Man sieht teilweise gar nicht mehr, wie die Fliesen eigentlich aussehen“, beschrieb ein Krostitzer in der Einwohnerfragestunde die Misere. „Das Problem ist der Gemeindeverwaltung bekannt“, so Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU). „Es wird mit allen Mitteln an einer Lösung gearbeitet. Es betrifft nicht allein die Mehrzweckhalle.“ Krostitz lässt die von ihr verwalteten Gebäude von einem Dienstleister reinigen. Bei einem Punkte-Wettbewerb hatte das Unternehmen am besten abgeschnitten. Es war zum Beispiel darauf Wert gelegt worden, dass die Arbeit kontrolliert wird. Der Vertrag läuft im ersten halben Jahr auf Probe. lis

Sparkasse: Stadtrat ruft Kreisräte zum Handeln auf

Mit Entsetzen hat Linken-Stadtrat Christina Stoye die Mitteilung der Sparkasse aufgenommen, die Standorte der mobilen Filiale nur noch im 14-Tage-Rhythmus anfahren zu wollen. Es werde „von den Menschen erwartet, dass sie Bankgeschäfte alle zwei Wochen machen. Wer zu spät kommt, hat Pech“, schrieb Stoye im sozialen Netzwerk Facebook. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates unterstrich er seine Haltung und rief die im Plenum anwesenden Kreisräte dazu auf, entsprechend Druck auf den Landrat auszuüben, damit dieser den Plänen der Sparkasse entgegenwirke. Stoye halte die Entscheidung für eine „Zumutung“. Der Delitzscher Osten verliere ein Stück Lebensqualität.

Änderung Friedhofsgebühren verschoben

Die Änderungen von Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Delitzsch ist am Donnerstagabend kommentarlos von der Agenda des Stadtrates gestrichen worden. Die Satzungen werden in einem der nächsten Stadträte beraten und eventuell beschlossen. Dahinter steckt im Wesentlichen, dass einige Grabarten teurer werden müssen. Weil die Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe zuletzt 2011 kalkuliert worden waren, hatte sich nun die Neukalkulation erforderlich gemacht.

SPD Krostitz organisiert Kleiderspende

Die Mitglieder und Unterstützer des SPD-Ortsvereins Krostitz haben in den vergangenen Wochen Bekleidung und Schuhe für die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in Delitzsch gesammelt. Anlass war eine Meldung in der LVZ, dass die Kleiderkammer Winterkleidung braucht. Ein ganzer Kofferraum voll war zusammengekommen. Nun konnten Liane Deicke, Vorsitzende der Krostitzer SPD-Ortsgruppe, und ihr Stellvertreter Dirk Schneider die Spende übergeben. „Wir wollen mit einer konkreten Sachspende vor Ort unterstützen. Neben Winterkleidung wurden auch Schuhe, Bettwäsche und Kinderkleidung gespendet“, so Deicke. Dirk Schneider, der bereits im Herbst 2019 eine größere Menge Kinderkleidung spendete, betonte: „Wir müssen auch an Menschen denken, die unsere Unterstützung benötigen. Man sollte sich überlegen, ob man gebrauchte Kleidung unbedingt für meist kleine Beträge im Internet verkaufen muss. Oft liegen noch gut erhaltene Stücke im Schrank, die schon länger nicht mehr getragen wurden.“

Die Spenden kommen Bedürftigen zugute, zum Beispiel Sozialhilfeempfängern, Flüchtlingen, Menschen in akuten Notlagen. Wer mit gut erhaltener Kleidung helfen möchte, kann sie in der DRK- Kleiderkammer Delitzsch, Hinterhaus Eilenburger Straße 65 montags bis donnerstags 8 - 16 Uhr und freitags von 8 - 12 Uhr abgeben.

Von lvz