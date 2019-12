Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Konzert in der Brinniser Kirche

Am Freitag lädt um 18 Uhr Pfarrer Matthias Taatz in die Kirche zu Brinnis zum Adventskonzert ein. Im Gotteshaus des Schönwölkauer Ortsteils sind der Gemischte Chor Peißen (Leitung Nicole und Christoph Rudolph) und das Gemeindeorchester St. Bartholomäus & Petrus „Ludens in Gaudium“ aus Halle ( Saale) die musikalischen Gäste des Abends und bieten stimmungsvolle Musik am Nikolaustag. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Neues Jahrbuch erschienen

Die neue Ausgabe „Delitzscher Jahrbuch für Geschichte und Landeskunde“ ist ab sofort zu haben. Es vereint wieder fünf regionalgeschichtliche und naturkundliche Aufsätze, die sich unter anderem um die Anfänge des Braunkohlenbergbaus um Delitzsch oder auch die Freizeitgestaltung der Delitzscher im Kaiserreich dreht. Das Jahrbuch ist in den Buchläden der Region, in der Tourist-Information im Barockschloss Delitzsch und im Verlagshaus „Heide-Druck“ in Bad Düben für 5,20 Euro erhältlich.

Buch trifft Note am Nikolaustag

Musikalisch-literarisch wird der Nikolausabend in die Stadtbibliothek Delitzsch. 16 weihnachtliche Stücke präsentieren Schüler der Kreismusikschule Henrich Schütz bei dieser Adventsausgabe der Reihe Buch trifft Note, darunter das „Siciliano“ von Friedrich dem Großen, Vivaldis „Der Winter“ und „Holy Night“. Im literarischen Teil trägt Anett Hacker, Leiterin der Bibliothek Alte Lateinschule, weihnachtliche Stücke vor und erzählt von der Entstehung des Liedes „Ihr Kinderlein kommet“. Der Eintritt kostet 3 Euro/ermäßigt 2 Euro.

Kleiner feiner Adventsmarkt in Wölkau

einem kleinen und feinen Adventsmarkt wird am Samstag im Schönwölkauer Ortsteil Wölkau eingeladen. Treffpunkt für die Einstimmung auf die Weihnachtszeit ist die Breite Straße. Dort organisieren der Verein der Patronatskirche und die Gemeinde ein schönes Beisammensein am Vorabend des 2. Advent. Es gibt weihnachtliche Handwerkskunst zu kaufen, zudem natürlich die klassischen Leckereien der Vorweihnachtszeit und Musik zur Einstimmung aufs Fest. Beginn ist um 17 Uhr.

Von lvz