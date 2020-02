Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Hier kommen die aktuellen Meldungen aus Delitzsch.

Seifenhände für den bunten Ferien-Filz

An die Wolle, fertig, los: Projektmitarbeiterin Liane Wittig ist gemeinsam mit Luise, Emma und Mathilde startklar, um Mobiles aus Filzwolle zu formen. Die Hände sind voller Seife. Damit wird das flusige Vlies gewalkt, die Fasern sollen schön verfilzen. Kinder im Alter ab sechs Jahre kommen in dieser Woche im Schönwölkauer Ortsteil Badrina auch noch am Freitag auf ihre Kosten. Dort öffnet die Ferien-Kreativ-Werkstatt in der ehemaligen Wassermühle auch am Freitag wieder. Ferienkinder und Begleitpersonen können von 10 bis 17 Uhr in der Holz-Werkstatt basteln. Die reguläre Kreativ-Werkstatt vor allem für Erwachsene hat jeweils donnerstags 14 und 18 Uhr geöffnet. Am heutigen Donnerstag steht die Holzwerkstatt an. Anmeldungen unter 034208 78730 oder info@muehlen-nordsachsen.de.

Projektmitarbeiterin Liane Wittig will in der Kreativwerkstatt der Wassermühle Badrina gemeinsam mit Luise, Emma und Mathilde Mobile aus Filz formen. Quelle: Wolfgang Sens

Klavierkonzert im Delitzscher Rathaussaal

Ein Klavierkonzert mit Andreas Moritz erklingt am Sonntag ab 16 Uhr im Delitzscher Rathaussaal. Der Markkleeberger wird Werke von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann und Claude Debussy interpretieren. Andreas Moritz ist in der Loberstadt als Leiter des Schulze-Delitzsch-Männerchors bekannt. Er arbeitet bereits seit 1987 als freischaffender Pianist, Komponist, Chorleiter und Klavierpädagoge. Er ist mit einem neuen Klavierprogramm zu erleben, das Werke der Klassik, der Romantik, des Impressionismus und eigene Klavierwerke enthält.

Der Eintritt kostet acht Euro. Karten gibt es an der Tageskasse.

Literatur-Stammtisch mit Kafka-Adaption

Beim Literaturstammtisch in der Delitzscher Stadtbibliothek Alte Lateinschule (BAL) stellt Leiterin Anett Hacker jeweils ganz verschiedene Genres: Für Dienstag, den 25. Februar, hat sie Ian McEawans Kafka-Adaption „Die Kakerlake“ ausgewählt. Außerdem sind Passagen aus dem etwas anderen Krimi „Mord in der Mangle Street“ zu hören. Auch der Band „Unser kulinarisches Erbe“ bekommt an diesem Abend seinen Platz. Und die Stammtischgäste sind ebenfalls gefragt, ihre Lieblingsbücher anderen ans Herz zu legen. Start ist in der BAL, An der Kirche 1, um 18.30 Uhr.

Tausende Gäste im Tiergarten

Ein voller Erfolg war das Wintermärktchen im Tiergarten Delitzsch am vergangenen Wochenende. Rund 2400 Gäste besuchten das Märktchen. Tiergartenleiterin Elisabeth Wiegand dankt dabei vor allem dem Förderverein, der die Veranstaltung mit vielen fleißigen Händen unterstützte. Auch die Feuerwehren Benndorf und Schenkenberg, die Polizei, der Pferdehof aus Luckowehna, die Tagesmütter und viele andere trugen zum Gelingen bei, indem viele Anlaufpunkte geschaffen wurden.

„Frau Holle“ kommt ins Bürgerhaus

Mit dem Märchen „Frau Holle“ kommt das Rabatz-Puppentheater ins Delitzscher Bürgerhaus. Am Sonntag, dem 16. Februar, ab 16 Uhr können Groß und Klein verfolgen, wie Gold- und Pech-Marie bei der Winter-Wetter-Verantwortlichen im Einsatz sind. Die Geschichte wird mit den handgefertigten Hohnsteiner Kasperpuppen auf die Bühne gebracht.

Tickets zu acht Euro/mit Ermäßigungskarte sieben Euro gibt es an der Tageskasse.

DCV ist startklar für Welten-Reise

Am Wochenende wird’s ernst mit dem Spaß des Delitzscher Carneval Vereins, der sich laut Sessions-Motto anschickt, neue Welten zu entdecken. Erste Stationen der närrischen Tour 2020 liegen hinter den DCV-Aktiven: Kinderfasching, Auftritte beim Sozial- und Beschäftigungszentrum, in Senioreneinrichtungen. Am Sonnabend macht sich die närrische Reisegruppe beim ersten Sessions-Höhepunkt, ab 20 Uhr, im Kino Markt 20 auf humoristische Tour durch ferne aber auch nahe Galaxien. Eine Wiederholung gibt es am 22. Februar. Die weiblichen Narren lassen bereits am 20. Februar dort die DCV-Weiberfastnachts-Party steigen.

Karten für alle drei Veranstaltungen gibt es in der Urlaub Meehr Bar, der Tourist-Info im Barockschloss sowie unter der Telefonnummer 0157 37606812.

Von lvz