Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Umbau in Wiesenena läuft

Der Verein Shintai Wiedemar will die seit 2017 leerstehende ehemalige Grundschule in Wiesenena zur neuen Trainingsstätte umbauen. Im Gebäude am Schulweg sind zwei Trainingsräume, einer 200, der andere 100 Quadratmeter groß, geplant. Dafür müssen die Wände der früheren Klassenzimmer weichen. Auch eine Begegnungsstätte soll im Objekt entstehen. Die Pläne dafür sind fertig und auch die Finanzierung stehe, berichtet der Verein. Jetzt haben die Abbrucharbeiten im Inneren begonnen. Lard Vandersee von der Abbruch- & Entsorgungsgesellschaft B. Ram schafft schon einmal die Voraussetzungen im Inneren. Für die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von rund 240 000 Euro hatte der Verein Ende 2018 eine 80-prozentige Förderung durch Mittel des EU-Programms Leader erhalten.

Die Abbrucharbeiten im Inneren der ehemalige Grundschule in Wiesenena laufen. Quelle: Wolfgang Sens

Neue Räume für „Spaß am Leben“

Die Selbsthilfegruppe „Spaß am Leben“ rund um das Thema Krebs hat ab 6. Februar einen neuen Treffpunkt. Die monatlichen Treffen finden dann in der „Schaukelstuhl“-Tagespflege im WGD-Neubau an der Ecke von Bitterfelder und Marienstraße statt. Start ist wie üblich um 16 Uhr am ersten Donnerstag im Monat. Die Gruppe richtet sich an all jene, die in irgendeiner Form von Krebs betroffen sind und an Interessierte. Der Austausch soll dem Reden über die Krankheit dienen und dem „Spaß am Leben“.

Digitale Themen für Delitzsch

Themen wie „ Digitalisierung in der Stadt“ oder auch ein digitaler Stadtrundgang könnten 2020 in der hiesigen Wirtschaftsförderung Delitzsch verstärkt eine Rolle spielen, kündigt Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz an. Stollberg zum Beispiel setzt mit „Mit Augmented Reality durch Stollberg“ darauf, durch Technikbegeisterte an Stationen, Plätze und Gebäude in der Stadt zu führen und wurde dafür mit einem Sonderpreis bei „Ab in die Mitte!“ geehrt. Delitzsch erhielt eine Auszeichnung für „ Delitzsch floriert“ und will die Innenstadt mit Blumen gestalten.

Schulze-Delitzsch-Chöre geben gemeinsames Konzert

In der katholischen Kirche St. Marien geben die Schulze-Delitzsch-Chöre am Sonntag, ab 15 und ab 17 Uhr, zwei weihnachtliche Konzerte. Dabei wirken der Männerchor „Arion 1885“ unter Leitung von Andreas Moritz und der Frauenchor unter der Leitung von Carolin Creutz-Moritz, die auch Sopranistin ist, mit. Kai Nestler musiziert an der Orgel. Karten gibt’s zu 8 Euro in der Touristinfo im Schloss und im Musikshop Letzel sowie an der Tageskasse. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Die Kirche ist beheizt.

300 Einsätze abgearbeitet

Die Marke von 300 Einsätzen hat die Ortsfeuerwehr Delitzsch am vergangenen Wochenende geknackt – und dabei hat es bislang keine unwetterbedingten Einsatzhäufungen gegeben. 2018 gab es wie schon 2017 knapp 330 Einsätze. 2016 waren es 233, im Jahre 2015 236 Einsätze. Unter all diesen Einsätzen sind nicht nur Brände wie der Ende Mai am Ortsrand von Benndorf, als durch Brandstiftung tonnenweise Dämmmaterial in Flammen aufging, sondern etliche Tragehilfen, Türöffnungen und Ölspuren. Etwa 60 Aktive verrichten ihr Ehrenamt bei der Feuerwehr Delitzsch.

