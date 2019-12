Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Märchenzeit im Museum Barockschloss

Märchenstunde und Märchenrätsel sind im Museum Barockschloss Delitzsch zwischen Weihnachten und Neujahr sowie im Februar angesagt. So lädt der herzogliche Hoferzähler Vorlese-Stunde ein. Bei der Führung „Als das Wünschen noch half“ können Kinder ihr Märchenwissen bei Rätseln, Spielen und Geschichten testen. Diese Angebote gehören zum Begleitprogramm der Sonderschau „Vier Wände für kleine Hände“. Wer die Fehler findet, kann einen Preis gewinnen. Am 26. und 29. Dezember, um 11 Uhr: Der herzogliche Hoferzähler lädt zur Märchenstunde; 28. Dezember, 15 Uhr, sowie am 12. und 19. Februar, 11 Uhr: „Als das Wünschen noch half - testet Euer Märchenwissen!“. Voranmeldung unter Telefon 034202 67208.

Krostitzer beschließen über Kita-Erweiterung

Über Aufträge für die Erweiterung der Kindertagesstätte Hohenossig beschließt der Gemeinderat in Krostitz am Donnerstag. In der Tagesordnung stehen außerdem die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und die Hallenordnung für die Nutzung der neuen Mehrzweckhalle. Außerdem sind überplanmäßige Ausgaben für den Ausbau der Außenanlagen der Mehrzweckhalle, Baumpflegearbeiten und für Vermessungskosten Beschlusspunkte. Am Anfang können Einwohner ihre Fragen loswerden. Start ist um 19.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum, Dübener Straße 1.

Erste Spenden für Bürgerspielplatz

Erste Spenden gehen für das Projekt eines Bürgerspielplatzes in Delitzsch ein. Knapp 220 Euro wurden in den vergangenen Wochen per gespendeter Leergutbons im Rewe-Getränkemarkt in der Eisenbahnstraße zusammengetragen. Das Geld wird der Bürgerinitiative Menschenskinder für das Projekt zur Verfügung gestellt. Es soll ein großer Mehrgenerationenspielplatz entstehen, voraussichtlich im Norden der Stadt. Die Spendensammlung im Rewe geht weiter bis Ende März 2020.

Kirchenstiftung unterstützt Schule

Die Schulstiftung der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) unterstützt die Grundschule Peter und Paul in Delitzsch. Anfang 2020 soll die Schule als eine von drei neugegründeten in den neuen Bundesländern eine Förderung erhalten. Mit 60 000 Euro kann sich die Grundschule dabei über die höchste Summe freuen. Aktuell besuchen 65 Kinder die freie Grundschule in der Schulstraße mitten in der Altstadt, Anmeldezahlen und Interesse sind hoch.

Rolltore öffnen sich

Bei der Weihnachtsaktion „Wir öffnen Türen“ öffnen sich am Samstag nicht allein Türen, sondern auch die großen Rolltore der Feuerwehr in Delitzsch. Um 17.30 Uhr können Neugierige sich die Wache im Schäfergraben ansehen und mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen sowie Technik bestaunen. Die Feuerwehr ist eine von zehn städtischen Einrichtungen, die bei der Aktion mitwirken. Auch der Oberbürgermeister hat schon ins Rathaus eingeladen.

Soldaten musizieren für das Jugendrotkreuz

Das Adventskonzert der Delitzscher Unteroffizierschule des Heeres (USH) ist fest in der Vorweihnachtszeit verankert. Traditionell spielen die Musiker des Heeresmusikkorps Kassel im Delitzscher Bürgerhaus, im Anschluss an das Konzert schenken Bundeswehrangehörige und Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) Glühwein aus. Der Erlös (1100 Euro) aus Spenden und Verkauf kommt zu gleichen Teilen dem Soldatenhilfswerk der Bundeswehr und dem Jugendrotkreuz des DRK Kreisverbandes Delitzsch zugute. Etwa 270 Besucher waren der Einladung zum öffentlichen Konzert gefolgt.

Hohenroda veranstaltet Adventsmarkt

Erst zum zweiten Mal veranstaltet der Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda einen Adventsmarkt. Dieser findet an diesem Sonntag ab 13.30 Uhr an der Mühle statt. Es gibt natürlich jede Menge Leckereien, aber auch Unterhaltung für die Kinder wie Eselreiten. Um 16.30 Uhr hat der Weihnachtsmann seinen Besuch angekündigt. Am Samstag gibt es zudem ab 18 Uhr schon ein „Vorglühen“ an der Mühle, um auf den Adventssonntag einzustimmen.

Sause am Sausedlitzer Einheitsdenkmal

Die drei tanzenden Schweine des Sausedlitzer Einheitsdenkmals erwarten am heutigen Samstag eine Festgesellschaft. Denn ab 17 Uhr wird um sie herum das Winterfest gefeiert. Dabei spielen ab 18 Uhr die Michaelis-Bläser aus Lissa, Kinder sind zum Basteln mit dem Naturseifenladen eingeladen. Die Eltern können derweil gemütlich mit dem Weihnachtsmann mit Punsch anstoßen.

Bessere Rast am Schladitzer See

Wer um den Schladitzer See läuft oder fährt, will auch einmal eine Pause einlegen. Das soll bald auf einheitlichen Rastplätzen möglich sein. Da die Ufer aber auf dem Gebiet verschiedener Kommunen liegen, haben die Stadt Schkeuditz und die Gemeinde Rackwitz eine Kooperation geschlossen. Der Rackwitzer Gemeinderat zugestimmt, den Auftrag für die Baumaßnahme in Höhe von rund 34 000 Euro an die Garten- und Landschaftsgestaltung Fölsch aus Selben zu vergeben. Gefördert wird das Vorhaben zu 80 Prozent aus Leader-Mitteln und zu 10 Prozent durch den Grünen Ring Leipzig (GRL). Im Frühjahr 2020 soll das Projekt umgesetzt werden. Bereits im vergangenem Jahr hatte der GRL am See die Neubeschilderung der Radwege vorgenommen und mit der Gemeinde und dem Betreiber All-On-Sea am Sportstrand eine E-Bike-Station und einen Fahrradabstellplatz eingeweiht. Entstanden waren 22 Fahrradbügel und eine E-Bike-Ladestation.

Von lvz