Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Hohenossiger werten Ortsbegehung aus

Die Ortsbegehung Hohenossig soll auf der Sitzung des Ortschaftsrates Kletzen-Zschölkau am 14. Januar ausgewertet werden. Auf der Tagesordnung ab 19.30 Uhr im Gasthaus Bauernklause stehen auch der Punkt Bürgerfragen und weitere Infos über Aktuelles. Die Ortsbegehung startet am 11. Januar um 10 Uhr an der Bauernklause.

Über 1000 Euro für den Hospizdienst

Der Hospizdienst Delitzsch-Eilenburg-Schkeuditz ist dankbar. Zum Benefizkonzert am 26. Dezember wurden knapp 1030 Euro zugunsten des ehrenamtlichen Dienstes gesammelt. Ungefähr 120 Besucher zählte das Konzert von Musikern des MDR-Sinfonieorchesters in der Delitzscher Hospitalkirche.

Grabgebühren angepasst

Im Kirchspiel Zschortau mussten die Grabgebühren angehoben werden. Hintergrund ist, dass in einer Urnengemeinschaftsanlage eine Grabplatte enthalten ist. Diese hat sich im Preis erhöht, weshalb die Anpassungen für die Friedhöfe Beerendorf, Zschortau und Wolteritz nötig wurden.

LBC-Fasching wieder in Brinnis

Alle beiden Abendveranstaltungen des Lindenhayn-Brinniser Carnvalclubs (LBC) am 1. und 8. Februar sind ausverkauft. Restkarten wird es voraussichtlich am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr im Gasthaus Brinnis geben. Reservierte Karten können ebenfalls am Sonntag abgeholt werden. Man kann sich noch Karten für die Nachmittagsveranstaltung am 19. Januar um 14 Uhr sichern, dies geht per Telefon und Mail an den LBC. Für den Kinderfasching am 2. Februar um 15 Uhr können nur Karten an der Tageskasse gekauft werden.

BUND-Gruppe nimmt Grüngürtel ins Visier

Die Delitzscher Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz ( BUND) hat sich erst vor zwei Monaten gegründet. Das erste Treffen des Jahres steht am Donnerstag an. Was hat sich der neue Verein in der Stadt vorgenommen? „Es sind viele Sachen im Gespräch. Aber noch ist nichts beschlossen. Wir stehen ja erst am Anfang“, erklärt die Vorsitzende Martina Demitrieff.

Der Gründung des Ortsvereins in der Loberstadt waren viele Initiativen vorausgegangen: So sorgten sich Baumfreunde um den Grünbestand, es gab eine Delitzscher Demo zum Klima-Streiktag. Die Gruppe „Besser Leben in Delitzsch“ setzt sich für gesunde Ernährung, Natur und Familien-Freizeit-Angebote ein. Im Dezember waren nun bereits die jungen Naturwächter bei der neuen BUND-Gruppe Thema. Sie stehen derzeit ohne Träger da. Es ist im Gespräch, sie zu übernehmen. Außerdem wurde Kontakt mit dem Delitzscher Jugendparlament für Kooperationen aufgenommen.

Bei der Sitzung sollen ebenfalls die Delitzscher Radwege und die Grüngürtel-Idee rings um Delitzsch in den Fokus genommen werden. Abstimmen können jeweils nur BUND-Mitglieder. Aber zur Versammlung sind alle willkommen, die sich für die Natur interessieren. Los geht’s um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Schlossstraße 6.

