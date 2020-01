Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Knutfeste in Wiedemar

Ende der zweiten Januarwoche gibt es bei Knutfesten in drei Ortsteilen der Gemeinde Wiedemar die Gelegenheiten, das Fest-Tännchen loszuwerden. Die Feuerwehr Zwochau lädt am Freitag ab 18 Uhr zum Baumverbrennen ein. Die Weihnachtsbäume werden heute eingesammelt, können aber auch ab 16.30 Uhr abgegeben werden. Die Kameraden in Lissa begehen das Fest einen Tag später. Am Sonnabend können ab 16 Uhr die ausgedienten Weihnachtsbäume mit zum Gerätehaus gebracht werden. Die Feuerwehr Wiedemar organisiert ebenfalls am Sonnabend ihr Knutfest. Ab 10 Uhr sammelt die Jugendfeuerwehr die Bäume im Ortsteil ein. Das Feuer soll 17 Uhr entzündet werden.

Schwimmen in Delitzsch trifft sich

Auch 2020 will die Initiative „Schwimmen in Delitzsch“ (SiD) für gute Schwimmmöglichkeiten unter freiem Himmel eintreten. Das nächste Treffen der SiD findet am Dienstag in der Pfarrscheune in Schenkenberg statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Interessierte sind sehr gerne gesehen, jeder kann sich einbringen. Unter anderem wird es einen Rückblick zur Stadtratssitzung geben.

Klassentheater tourt weiter

Das Delitzscher Baff-Theater wird mit der Theaterakademie Sachsen in den nächsten Wochen die Tour zum Klassenzimmertheater zu Ende bringen. Im Januar und Februar ist das Stück „Freie Radikale“ in Schulen in Delitzsch, Bad Düben und auch Markkleeberg und Leipzig zu erleben. Regelmäßig macht das Baff-Theater so Schule, tourt bereits zum sechsten Mal.

Von lvz