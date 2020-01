Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Krostitz feiert Fasching

Im vorigen Jahr haben sich die Krostitzer Karnevalisten schon sehr umweltfreundlich verhalten: Statt in die „Ferne trampen, war bei ihnen „In Krostitz campen“ angesagt. Diesmal heißt das Motto „ Krostitz for Future“. Gefeiert werden soll der 45. Krostitzer Fasching am 1. und 8. Februar. Los geht es jeweils um 19.30 Uhr. Außerdem gibt es eine Sonntagsveranstaltung am 2. Februar ab 15.30 Uhr.

Tickets für die Sonnabende gibt es zu 15 Euro vorab im Gasthof Krostitz, Telefon 034295 72324. Die Karten für den Sonntag, zu 10 Euro, sind an der Tageskasse zu bekommen.

Flughafen informiert in Rackwitz über Erweiterung

Der Flughafen Leipzig/Halle lädt für den 23. Januar in die Turnhalle Rackwitz neben der Grundschule in der Straße der Jugend 8 ein. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr soll über die Vorfelderweiterung des Flughafens und das dafür vorgesehene Planänderungsverfahren informiert werden. Mit der Veranstaltung soll die Öffentlichkeit frühzeitig an dem Prozess beteiligt werden. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger von Rackwitz seien laut Flughafen dazu eingeladen.

WGD investiert in Abwassernetz

Um zu verhindern, dass Keller bei Starkregen volllaufen, hat die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) gehandelt. Im Wohnhaus in der Securiusstraße 40 a/b wurde das Abwassernetz erneuert, zudem wurden Rinnen und weitere Sicherungen eingebaut. Das soll für eine effektivere Entwässerung sorgen. Beide Baumaßnahmen liefen vergangenes Jahr parallel. Die WGD investiert ganzjährig in ihre Immobilien überall in der Stadt.

Keine Nachfrage für Hubboden

Das potenzielle neue Delitzscher Sportbad wird laut bisheriger Vorplanung keinen Hubboden zur Variabilität der Wassertiefe in einem der Becken haben. Dies hat wirtschaftliche Gründe. Eine Erhebung bei hiesigen Physiotherapien hat ergeben, dass die Nachfrage nicht groß genug wäre. Zudem sind Reinigung und Wartung eines Hubbodens kompliziert. Ob das Sportbad überhaupt gebaut wird, wird sich voraussichtlich noch dieses Quartal entscheiden.

Baumfreunde hoffen

Da sie weitere neun Bäume am Wallgraben von Fällung bedroht sehen, hoffen die Delitzscher Baumfreunde auf gute Entscheidungen der Verwaltung. Man erwarte, dass die Stadtverwaltung den eingeschlagenen Weg weitergeht und im Sinne von Klima- und Naturschutz diese Bäume leben lässt. Dass die Weiden am Wallgraben nicht gefällt werden, sehen die Baumfreunde als ihren Verdienst. Die Verwaltung betont, dass es gar nicht geplant gewesen sei, sie zu fällen.

Mitarbeiter drehen Videos

Vom 13. bis zum 15. Januar läuft für Mitarbeiter im Soziokulturellen Zentrum Delitzsch (SKZ) eine Weiterbildung. Sie lernen, wie Lege- und Erklärvideos gemacht werden. „Damit öffnet sich das Soziokulturelle Zentrum in seiner Arbeit bewusst dem digitalen Raum und seinen vielfältigen Möglichkeiten, soziokulturelle Arbeit und Jugendarbeit jenseits analoger Räume zu etablieren“, erklärt SKZ-Geschäftsführerin Adrienne Krappidel. Das SKZ hatte mit dem Wunsch, künftig auch digitale Angebote aufzunehmen, an einem Wettbewerb teilgenommen und überzeugt. Das Weiterbildungsangebot steht Interessenten sachsenweit zur Verfügung.

Sozial-Ökologischer Stammtisch tagt

Zum zweiten Sozial-Ökologischen Stammtisch sind jene, die sich in und um Delitzsch im sozialen und ökologischen Bereich engagieren, am Dienstag, dem 14. Januar, ab 18.30 Uhr ins Schalom-Begegnungszentrum, Mauergasse 19 a, eingeladen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorstellung des GEMS-Netzwerkes. Das Kürzel steht für „Gemeinsam engagiert macht stark“. Es versteht sich wiederum als Plattform zur Bündelung bürgerschaftlichen Engagements. Es geht also darum, Netzwerke mit gemeinsamen Schnittmengen zu verknüpfen. Der Sozial-Ökologische Stammtisch mit mehr als zehn verschiedenen Initiativen aus Delitzsch und Umgebung hatte im November Premiere. Nun wollen sich die Teilnehmer noch besser kennenlernen und Möglichkeiten gegenseitiger Unterstützung ausloten.

Kontakt kann per E-Mail unter Stammtisch-Delitzsch@web.de aufgenommen werden.

