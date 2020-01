Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

LED in Breiter Straße verschwinden wieder

Die Breite Straße muss am Donnerstag gesperrt werden, weil die Weihnachtsbeleuchtung abgenommen wird. Für die Weihnachtsbeleuchtung in der Straße müssen die Mitarbeiter der Stadtwerke jedes Mal zunächst mächtige Metallmasten errichten, an die dann die filigranen Lämpchen angebracht werden können und die natürlich auch wieder zurückgebaut werden müssen. Seit Ende November hatte die Beleuchtung für festliche Stimmung gesorgt.

Neues Wohngebiet wächst in Zwochau

Das Wohngebiet zwischen Zwochau und Grebehna wächst. In den kommenden Jahren sollen auf der etwa 27 300 Quadratmeter großen Fläche zwischen den Wiedemarer Ortsteilen etwa 30 Wohneinheiten entstehen. Derzeit wird die neue Eigenheimsiedlung an der Leipziger Straße erschlossen. Ein Wohnhaus ist bereits errichtet, von anderen steht die Bodenplatte oder die geebnete Grundfläche.

Das Wohngebiet zwischen Zwochau und Grebehna wächst. Quelle: Wolfgang Sens

Zu erkennen ist, wo die zusätzliche Straße entlang führen wird. Der Wiedemarer Gemeinderat hatte den Bebauungsplan des Wohngebiets mit der Bezeichnung „An der Mühle“ im Jahr 2018 beschlossen. Zulässig sind Einzel- oder Doppelhäuser und maximal zwei Geschosse.

Ortschaftsräte tagen wieder

Die Ortschaftsräte der Delitzscher Ortsteile starten mit ihren öffentlichen Sitzungen. In Benndorf trifft man sich am 21. Januar um 19 Uhr im Ortsbegegnungszentrum. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Veranstaltungsplanung. Für Montag, den 27. Januar, hat der Ortschaftsrat Schenkenberg eingeladen. Beginn ist 18 Uhr im Hotel „Schenkenberger Hof“. Der Ortschaftsrat Döbernitz mit Vertretern für Beerendorf, Brodau, Döbernitz, Selben und Zschepen trifft sich am Dienstag, dem 28. Januar, um 19 Uhr im Bürgerhaus Selben.

OBM freut sich auf neues Stadtgebiet

Der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) freut sich auf ein neues Stadtgebiet. Ein solches nämlich könne entstehen, wenn die Pläne des Investors für das Gelände des Biomassekraftwerks in der Richard-Wagner-Straße aufgehen. Auf dem Areal der einstigen Zuckerfabrik soll das Rubach-Viertel mit rund 300 Grundstücken und rund 1000 neuen Bewohnern entstehen. Der Stadtrat hat positiv über eine Änderung des Bebauungsplans befunden, womit erste Hürden genommen sind.

Gemeinderat Schönwölkau tagt

Der Gemeinderat Schönwölkau trifft sich am Donnerstagabend zur ersten Sitzung dieses Jahres. Diesmal ist der neue Bürgermeister von Krostitz zu Gast, um über die Verwaltungsgemeinschaft zu informieren, die Zusammenarbeit war von den Schönwölkauern immer wieder kritisiert worden. Zudem geht es um die erste Lesung des Haushaltsplans 2020/2021. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Salon der Gaststätte Badrina in der Ernst-Thälmann-Straße.

Hospizdienst gedenkt Verstorbenen

Der Ökumenische Ambulante Hospizdienst Delitzsch-Eilenburg-Schkeuditz lädt für den 25. Januar zu seiner Gedenkfeier ein. „Wir wollen noch einmal innehalten und an die Menschen denken, die von uns gegangen sind, die mit uns waren, die uns fehlen, die manchmal noch bei uns sind und die wir oft schmerzlich vermissen“, teilt Koordinatorin Sieglinde Stahl mit. Für diese Menschen soll ein Licht angezündet werden und ihr Name noch einmal erklingen. Die Gedenkfeier wird ab 15 Uhr in der katholischen Gemeinde Eilenburg, Bernhardistraße 21, durch den Hospizdienst durchgeführt und von Pfarrer Stephan Pecusa und Pfarrer Ulrich Schade begleitet.

Der Hospizdienst bietet einen Fahrdienst an: Wer abgeholt und nach der Veranstaltung wiederzurückgebracht werden möchte, meldet sich bei Sieglinde Stahl unter Tel.: 0151 163 506 28 oder via E-Mail an hospizdienst@diakonie-delitzsch.de.

Becker-Schule erneuert Auftritt und öffnet Türen

Die Artur-Becker-Schule in Delitzsch Ost begibt sich auf den Stand der digitalen Zeit. Zum Tag der offenen Tür am 17. Januar, zu dem die Schule, der Förderverein und die Elternvertreter alle Interessierten einladen, geht auch die neue Webseite mit neuem Logo und modernem Design online. Unter der gewohnten Internetadresse www.abos-dz.de sollen Eltern, Schüler und Lehrkräfte zukünftig kompakt alle wichtigen Informationen und Tipps, die den Schulalltag erleichtern, finden.

Zustande gekommen ist die Aktualisierung während eines Projekts von Schülern und Schülerinnen der 9. Klassen. In dem Wahlkurs „Homepage“ gestalteten und setzten sie ihre Ideen mit Hilfe von Grit und Renè Klickermann vom Delitzscher Unternehmer Klicknet und Informatik-Lehrer Harald Brustmann um. Mit dem Update, dass auf Desktop genauso wie auf mobilen Endgeräten angezeigt werden kann, sollen Informationen zu Vertretungsplänen, Ganztags-Angeboten, Veranstaltungen, Unterrichtszeiten und Ansprechpartnern bereitgestellt werden.

Ebenfalls zum Tag der offenen Tür feiert eine besondere Idee Geburtstag. Wie der Schülerrat mitteilt, gibt es die Schulhostessen, die die Gäste an jenen Tagen durch das Gebäude begleiten, dann seit 25 Jahren. Und auch in diesem werden sie wieder aktiv sein. Die Türen der Becker-Schule sind von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Schüler und Lehrer zeigen, was sie alles neben der neuen Homepage geschaffen haben.

Von lvz