Die Mühlenflügel in Zwochau sollen sich weiter drehen

Zwochau

„Die Mühle hat schon stärkere Stürme überstanden“, sagt Günter Lorenz. Der Vorsitzende des Zwochauer Mühlenvereins steht in der Bockwindmühle, die auf einem kleinen Hügel gleich neben dem Sportplatz sanft hin und her wippt. Draußen ziehen die letzten Ausläufer des Sturmtiefs Mortimer über Nordsachsen, drinnen bereiten Lorenz und Dieter Kohl den Abschluss der Mühlensaison vor. Damit auch in den kommenden Jahren gefeiert werden kann und sich die über 200 Jahre alten Flügel weiter drehen, sucht der Verein neue Mitglieder und Unterstützer.

Wissen über die Mühle soll weitergegeben werden

Günter Lorenz ist eher zufällig zum Vorsitzenden des Mühlenvereins geworden. Als vor mehr als zwölf Jahren im Raum stand, die Bockwindmühle in Schkeuditz ab- und in Zwochau gleich wieder aufzubauen, wollte Lorenz wissen, was es damit auf sich hat. Mit seinem Sohn, der zu dieser Zeit im Gemeinderat der noch eigenständigen Kommune Zwochau saß, fuhr er zur Sitzung, in der alle Details besprochen werden sollten. Ein Punkt war die Gründung eines Vereins, den die Denkmalschutzbehörde und der Flughafen Leipzig-Halle als Geldgeber, zur Bedingung für die Umsetzung machte. So sollte die Verantwortung für ein technisches Baudenkmal auf mehrere Schultern verteilt werden, erzählt Lorenz heute. „Und wie es so ist: wer bei der Frage, wer es macht, nicht wegguckt, wird dafür auserwählt“, erzählt der Vereinsvorsitzende und schmunzelt.

Der Zwochauer Mühlenverein lädt wieder ein: Vorsitzender Günter Lorenz (links) und Dieter Kohl freuen sich auf die Besucher und suchen Mitstreiter. Quelle: Wolfgang Sens

Bei aller Komik zeigt das Beispiel jedoch, wie sehr ein Thema fesseln kann, für das zuvor wenig Interesse bestand. Denn seither haben sich Günter Lorenz und weitere Vereinsmitglieder viel Wissen über die Geschichte der Mühle und ihre Technik angeeignet. Sie haben Kurse besucht und sind zu noch aktiven Müllern gefahren. Bei einem Bauwerk aus Holz gebe es immer etwas zu tun, sagt Kohl. Über 700 Stunden gemeinnützige Arbeit für Reparaturen und Veranstaltungen bringen die insgesamt 14 Mühlenfreunde und Unterstützer jährlich auf. Dazu kommen noch einmal Sachkosten in Höhe von 2000 bis 3000 Euro. Doch so langsam möchten Lorenz und Kohl etwas kürzer treten und ihr Wissen an eine jüngere Generation weitergeben.

Mühlen- und Fahrzeugtechnik

Von April bis Oktober, jeden ersten Sonntag im Monat, am Mühlentag im Mai oder am Tag des offenen Denkmals im September: Gelegenheiten, um die Zwochauer Mühle zu besuchen, gibt es zahlreich. Letztmalig in diesem Jahr ist dies am kommenden Sonntag möglich. Dann steht zwischen 11 und 17 Uhr nicht nur der Saisonabschluss an, sondern auch die dritte Zwochauer Oldtimer-Parade des Oldtimer-Stammtisches. Vor drei Jahren habe Lorenz bei einem der Treffen gesagt: „Wir können nicht immer nur Zusammensitzen, wir müssen unsere Schätze auch einmal zeigen.“ Seither kommen historische Fahrzeuge vom Krankenfahrstuhl über Traktoren bis zum LKW nach Zwochau, erzählt Kohl. Im vergangenen Jahr waren es zwischen 60 und 70 Oldtimer. Bis aus Dessau seien Aussteller gekommen, ergänzt Lorenz. Auch für das Wochenende ist daher jeder Freund historischer Technik eingeladen – ob mit seinem Gefährt oder als Besucher.

Klassiker reihen sich zum Treffen der Oldtimerfreunde vor der Bockwindmühle in Zwochau. Zum Abschluss der Mühlensaison im zurückliegenden Jahr kamen Aussteller bis aus Dessau. Quelle: Alexander Prautzsch

Neben den alten Fahrzeugen soll jedoch die Bockwindmühle nicht nur geografisch im Mittelpunkt stehen. Es wird Führungen geben, bei denen die Mitglieder die Geheimnisse der Technik lüften. „Ein bisschen Wind ist gar nicht schlecht“, sagt Kohl mit Blick auf die Wettervorhersage für den Sonntag. „Dann können wir die Mühle ein bisschen laufen lassen.“

Informationen zur Mitgliedschaft und für Unterstützer gibt es unter der Telefonnummer 034207 71323, via Email an: mail@zwochauer-muehlenverein.de oder auf www.zwochauer-muehlenverein.de.

Von Mathias Schönknecht