Es umfasse alle Schulen und Altersklassen, umreißt Claudia Dreßel das Vorhaben. Zusammen mit ihrer Kollegin Sibylle Schröder-Hagenbuch will die 54-Jährige den Schulen in der Region „viele praktische Bildungsangebote im Bereich Natur und Umwelt liefern und den Kindern die Natur nahebringen“, erklärt sie. Neben der Koordination und Organisation von Projekttagen soll dazu eine Gruppe „Junge Naturwächter Sachsen“ aufgebaut werden.

Schüler können über die Natur für den Unterricht begeistert werden

Es sei besonders von Vorteil, dass die beiden Frauen hauptamtlich arbeiten und so regelmäßig Partner wie den Delitzscher Tiergarten, den Landschaftpflegeverband oder den Bauernverband ansprechen können, erklärt Dreßel. Bisher sei das vor allem von Lehrern neben dem regulären Schulbetrieb übernommen worden. „Jetzt haben wir eine Möglichkeit über einen längeren Zeitraum dranzubleiben.“ Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (Lanu) habe die Fördermittel vorerst für ein Jahr bewilligt.

„Es sind Sachen, die den Schülern zeigen, dass sie gebraucht werden“, sagt Dreßel. Während der Projektwoche „Umweltschutz in unserem Wohnbereich“ mit den 5. und 6. Klassen der Delitzscher Erasmus-Schmidt-Oberschule habe sie beispielsweise festgestellt, dass Kinder, die von ihrem Elternhaus aus eher unmotiviert für derartige Themen waren, sich nach und nach einbrachten und begeisterten.

Die Aufgabe von Dreßel und Schröder-Hagenbuch liegt darin, die zuvor von den Lehrern ausgewählten theoretischen Lehrinhalte mit Leben zu füllen. Werden beispielsweise Säugetiere im Unterricht behandelt, biete sich im Anschluss ein Tag im Delitzscher Tiergarten an, um das Erlernte hautnah zu erleben, sagt Dreßel. So wie es die evangelische Grundschule Peter und Paul in der zurückliegenden und dieser Woche bereits umsetzte. Dabei könnten auch Fächer miteinander verbunden werden. Um am Beispiel Tiergarten zu bleiben, können Kinder dort für den Mathematikunterricht Tiere zählen oder Futtermengen berechnen.

Kinder der Grundschule Peter und Paul waren an ihrem Projekttag zusammen mit Claudia Dreßel (rechts) im Tiergarten unterwegs. Quelle: Wolfgang Sens

Weitere Naturwächter-Gruppe soll in Hohenprießnitz entstehen

Doch auch außerschulisch wollen Dreßel und Schröder-Hagenbuch Jugendliche für die Natur begeistern. Zusammen mit dem Förderverein des Delitzscher Tiergartens, über den die beiden Koordinatorinnen für den Bereich Umweltbildung auf Honorarbasis im Einsatz sind, soll eine Gruppe „Junge Naturwächter Sachsen“ aufgebaut werden. Sie stelle sich eine Art „Grünes Klassenzimmer“ vor, sagt Dreßel. Dazu gehört, dass sich die Jugendlichen mit Gleichgesinnten in Wäldern, an Flüssen, Bächen, Teichen oder auf Wiesen der Region treffen, um gemeinsam mit Fachleuten „Achtsamkeit in der Natur und für die Natur zu erlernen“, sagt Dreßel. Die Delitzscher Gruppe soll zu Beginn des neuen Schuljahres starten, eine weitere ist bereits für Hohenprießnitz in der Gemeinde Zschepplin vorgesehen, erklärt die Koordinatorin.

„Im Schnitt haben Wandertage in die Natur an Schulen abgenommen“, sagt Dreßel. Diese Erfahrung habe sie in den vergangenen Jahren gemacht, als sie mit einem Projekt zur Gewaltprävention in ganz Sachsen unterwegs war. Oft scheitere es am Finanziellen oder aus Versicherungsgründen. Einzelne Schulen, wie beispielsweise die Fröbelschule in Delitzsch, seien aber bereits gut aufgestellt, schätzt Dreßel ein. Es gebe jedoch sicherlich noch ausreichend Potenzial, sagt die Koordinatorin. Sie denke da vor allem an die Oberschulen und Gymnasien in der Region.

