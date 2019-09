Delitzsch

600 Kilogramm Metall haben Diebe vom Gelände eines Wertstoffunternehmens in der Leipziger Straße in Delitzsch gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schnitten die Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag zunächst den Maschendrahtzaun entzwei und brachen dann auf dem Firmengelände zwei Lagerhallen auf. Aus einer der beiden Hallen nahmen sie das Buntmetall im Wert eines niedrigen vierstelligen Geldbetrags mit. Aus der anderen Halle wurde nichts gestohlen. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Ereignet hatte sich die Tat am Donnerstag zwischen 1 und 3.40 Uhr nachts.

Von lvz