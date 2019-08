Delitzsch

Ausgerechnet während einer Veranstaltung in einer Kirche in der Delitzscher Lindenstraße nutzten Diebe die sich ihnen bietende Gelegenheit. Wie die Polizei berichtete, stahlen sie am Donnerstag aus einem Portemonnaie, das sich in einem Rucksack befand, einen mittleren dreistelligen Geldbetrag, eine Bankkarte sowie diverse Kontoauszüge.

Von lvz