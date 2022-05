Diebstähle, Gewaltdelikte, Verkehrsunfälle: Wie sicher ist Delitzsch?

Delitzsch

Wie sieht die Kriminalitätsstatistik für Delitzsch konkret aus? Wie sicher ist die Stadt? Welche Delikte kommen in Delitzsch am häufigsten vor? Und was ist typisch für Unfälle in Delitzsch? Die LVZ trägt Daten und Fakten dazu zusammen.

Das sind die Delikte in Delitzsch

Wie viele Straftaten gibt es jährlich in Delitzsch? Die Zahl der Straftaten bleibt in Delitzsch seit Jahren relativ konstant auf einem Level um 2000. 1934 Straftaten weist die Statistik für 2019 aus, 2020 waren es 1911 und im vergangenen Jahr 1853, was einen leichten Rückgang bedeutet. Diese Zahlen sprechen laut Polizei dafür, dass Delitzsch eine sichere Stadt ist. Schwerste Kriminalfälle, Mord und Totschlag gibt es in Delitzsch nicht.

Welche Straftaten gibt es in Delitzsch? Der Diebstahl bildet mit 766 Fällen im vergangenen Jahr (2020: 747 Fälle, 2019: 762 Fälle) das Hauptthema in der Statistik der Straftaten. Darunter sind mehr als 200 Fahrräder, 120 Einbrüche in Büros, Einrichtungen und ähnliches und ebenso 120 Einbrüche in Lauben, Garagen und Keller. Dabei schlagen vor allem Kleinkriminelle und/oder Drogenabhängige zu, um zu Geld zu machen, was sich eben zu Geld machen lässt. Die Polizei bittet die Menschen ihr Eigentum – ob nun Fahrrad oder Bohrmaschine – natürlich erstens gut zu sichern, aber auch möglichst genau beschreiben zu können oder Fotos zu haben, sodass Nachweise erfolgen können und das Gut zuzuordnen ist. Rohheitsdelikte – zu diesen zählen Raub, Körperverletzung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit – sind auf 233 im Jahr 2021 gesunken (2019 noch 354), davon sind die Körperverletzungen auf 134 Fälle halbiert.

Wie hoch ist die Aufklärungsquote in Delitzsch? Die Aufklärungsquote gibt die Polizei Delitzsch mit 60 Prozent an. Auch dies entspricht dem Niveau vorangegangener Jahre. Die Polizei zeigt in Delitzsch viel Präsenz und führt viele Kontrollen durch. Gerade in Sachen Drogenkriminalität gibt es in Delitzsch eine hohe Kontrolldichte. Gehandelt wird hier vor allem mit Crystal und Cannabis. Von einer offenen Rauschgiftszene könne in Delitzsch keine Rede sein.

Unfälle in Delitzsch haben eine auffällige Häufung

Wie steht es um die Verkehrssicherheit in Delitzsch? In Delitzsch gibt es keine gravierenden Unfallhäufungsstellen. Mit der Linksabbiegespur auf der B 184 am Abzweig Brodau wird gerade ein kritischer Punkt entschärft. Jährlich gibt es dennoch hunderte Unfälle, auch da bleibt das Niveau. Hunderte Unfälle aber heißt nicht, dass die Straßen unsicher wären. Die 556 Verkehrsunfälle, die es im vergangenen Jahr in Delitzsch gab, gingen mit 57 leicht und 15 schwer verletzten Personen insgesamt glimpflich aus. Entstanden ist aber ein Sachschaden von 6,8 Millionen Euro.

Wann und wo passieren die meisten Unfälle in Delitzsch? Die meisten Unfälle in Delitzsch passieren nach aktuellsten Daten in den Monaten April und Juli. Die meisten Unfälle passieren zudem im Umfeld der Handelseinrichtungen – es gibt klassische Parkplatzrempler, Fehler beim Ein- und Ausfahren auf die Parkplätze der Supermärkte und Discounter. Auffällig auch die weitere statistische Häufung: Meist passieren solche Unfälle an einem Montag oder Freitag kurz vor dem Mittag oder in der Zeit von 14 bis 17 Uhr.

Von Christine Jacob