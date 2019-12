Delitzsch

Dreister Diebstahl in einem Einfamilienhaus in der Delitzscher Loberstraße! Ein 52-jähriger Mieter kehrte am Donnerstag, 11 Uhr, vom Einkauf zurück und stellte seine mitgebrachten Waren zunächst im Treppenhaus ab, da er noch einen Weg zu erledigen hatte. Als er nach etwa zwei Stunden wiederkam, waren seine Einkäufe spurlos verschwunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Unterschlagung.

Von lvz