Dieser Mann will Bürgermeister von Wiedemar werden

Wiedemar

Es sind nur noch gut 80 Tage bis zur Bürgermeister-Wahl in der Gemeinde Wiedemar. Und allmählich formieren sich die politischen Lager. In der zurückliegenden Woche positionierte sich der CDU-Ortsverband und nominierte einen eigenen Kandidaten. Zur Wahl am 29. März wird Steve Ganzer antreten.

Ziel: Nähe zu Bürgern herstellen

Der 33-Jährige ist seit 2019 im Wiedemarer Gemeinderat aktiv, wurde auf Anhieb ohne Gegenstimme zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Die Idee, sich politisch zu engagieren, sein Umfeld mitgestalten zu wollen, „reifte schon länger“, sagt Ganzer. Das Schlüsselerlebnis aber sei die Bundestagswahl 2017 und das „ernüchternde Abschneiden“ der Christdemokraten gewesen, erklärt der Kölsaer. Daraufhin sei er, bis dahin CDU-Wähler, in die Partei eingetreten. Zwei Jahre später ist der Polizeibeamte Vorsitzender des Ortsverbandes, Mitglied der Jungen Union und Kreisvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU (KPV).

Steve Ganzer ist seit Dezember 2017 Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes in Wiedemar und kandidiert im kommenden März für das Amt des Bürgermeisters. Quelle: privat

In seiner ehrenamtlichen Arbeit als Rat habe der Ehemann und zweifache Vater wahrgenommen, das vieles nicht zur Sprache kommt, das dringend angegangen werden müsste. Die Kommunikation sei ohnehin einer der Schwerpunkte, die er im höchsten Amt in der Kommune ausbauen möchte. Ganzer wolle ein bürgernaher Bürgermeister sein, Prozesse erklären – wie sie zustande kommen, weswegen sie Zeit in Anspruch nehmen, was dahinter steht. Er wolle die Themen an die Einwohner herantragen, wo möglich Gemeinderatssitzung abwechselnd in einem der 17 Ortsteile abhalten. „Es wäre schön, wenn der Weg weiter in Richtung gläserne Verwaltung geht“, sagt Ganzer.

Ganzer : „Ohne dem geht nichts“

Dazu gehöre auch, dass sich die Gemeinde „digital auf den Stand der Zeit“ begibt. Umsetzen will Ganzer dies mit einer modernen Internetseite, auf der es die aktuellen Informationen gibt und einer App für das Smartphone, mittels derer interagiert werden kann. „Ich kann nur im Sinne der Einwohner handeln, wenn ich weiß, was vor Ort los ist“, sagt Ganzer. Ebenso wolle er das Ehrenamt stärken: „Ohne dem geht nichts in der Gemeinde.“ Auch den weiteren Schuldenabbau, die Verbesserung der Infrastruktur und die Stärkung der heimischen Wirtschaft sieht Ganzer als zentrale Aufgaben.

Von der parteilosen Amtsinhaberin Ines Möller ist bisher nicht bekannt, ob sie erneut kandidiert. Die heute 50-Jährige war 2013 als gemeinsame Kandidatin von CDU und SPD angetreten und mit 67 Prozent der abgegebenen Stimmen als erste Amtsträgerin in der Einheitsgemeinde Wiedemar gewählt worden.

Von Mathias Schönknecht