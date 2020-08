Diskriminierung: Wo gibt es in Delitzsch Hilfe?

Delitzsch

Sommerliche Szenerie im Garten des Soziokulturellen Zentrums (SKZ) Delitzsch: Eine Gruppe Frauen und Männer sitzt an den Tischen. Es gibt Getränke, Kuchen und ein ernstes Thema: „Beratung im Diskriminierungsfall“. Das zeigen schon mal die Broschüren „Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“, „Rassistische Diskriminierung auf dem sächsischen Wohnungsmarkt“, die in der Mitte liegen. Das Treffen gehört zur Reihe „ Gesprächszeit“.

Hautfarbe oder Alter

Diesmal sind Akteure eingeladen, die sich um Menschen kümmern, die von Diskriminierung betroffen sind. Von diesen Probleme hören Migrationsdienst, der Verein Interkultur aber ebenso das SKZ immer wieder. Das Antidiskriminierungsbüro (ADB) in Leipzig hat sich Rat und Hilfe dazu generell auf die Fahnen geschrieben. „Der größte Teil der Anfragen kommt wegen rassistischen Diskriminierungen, es folgen Diskriminierungen wegen Behinderungen“, so Afsane Akhtar-Khawari vom ADB. Ebenso suchen Menschen Unterstützung, wenn sie Diskriminierung wegen ihres Alters, des Geschlechts, der sexuellen oder religiösen Orientierung erleben mussten. Nicht immer geht es um rechtliche Konsequenzen, mal um Beratung, auch ums Zuhören.

Rechte durchsetzen

Afsane Akhtar-Khawari findet es wichtig, dass die Betroffenen ihre Rechte durchsetzen. Auch führt das ADB Gespräche in Unternehmen, in deren Belegschaft der Kollege mit dunkler Hautfarbe gemobbt wird. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und betrachtet den Lernprozess: „In manchen Fällen entschuldigt sich die Gegenseite. Manchmal gibt es Angebote, wie es weitergehen soll. Man merkt: Strukturen und Gedanken ändern sich.“ Es sei wichtig, das Signal zu setzen: Dieses Verhalten ist nicht richtig.

Verschiedene Fälle

Alle in der Runde können von Fällen berichten: Von der Familie, die als einzige vom Vermieter angeschrieben wird, obwohl alle Kinder aus dem Haus in der Zeit des Corona-Lockdowns auf dem Spielplatz saßen; vom Mann, der offenbar wegen seiner dunklen Hautfarbe auf dem Fahrrad rüde angehupt wird. „Ich weiß, dass ich kompliziertere Fälle an das ADB in Leipzig vermitteln kann“, so Sven Meyerhofer vom Verein Interkultur.

Eine Anlaufstelle wie das Antidiskriminierungsbüro in Leipzig gibt es in Nordsachsen nicht. Eine Kooperation ist vorstellbar. Vielleicht ist eine regelmäßige Sprechstunde möglich. „Der Bedarf ist sicher da“, so Alexander Hauschild vom Migrationsdienst des Landratsamtes.

Gesprächszeit wird fortgesetzt

Das Soziokulturelle Zentrum lädt jetzt jeden ersten Mittwoch im Monat zur „ Gesprächszeit“. Dabei sollen verschiedenste Themen von der Berufswahl übers Wohnen bis hin zu sozialen und pädagogischen Fragen aufgegriffen werden. Die Besuchenden können mit Fachleuten in angenehmer Atmosphäre ins Gespräch kommen.

In der August-Runde bleiben die Expertinnen weitgehend unter sich. Doch es sind Stühle frei, um sich einfach dazu zu setzen, mit zu diskutieren. Individuelle Gespräche wären am Rande möglich. Die nächste Gesprächszeit findet am 2. September statt.

