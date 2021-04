Brinnis

Die seit Sommer 2020 schwelende Sorge um das Neubaugebiet im Schönwölkauer Ortsteil Brinnis und die Befürchtung, dass dort Stadtvillen entstehen könnten, ist nun wieder aufgeflammt. Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) steht damit erneut in der Kritik.

Andere Dachform vereinbart

Der Streit um mögliche Stadtvillen schien mit dem letzten Gemeinderatstermin im vergangenen Monat eigentlich vom Tisch. Im Ortschafts- und letztlich dem entscheidenden Gemeinderat hatte man sich auf dem Bürgerwillen entsprechende Passagen bei der anstehenden Änderung des Bebauungsplans geeinigt. Die Höhe der möglichen Häuser wurde entsprechend begrenzt, die Dachneigung und vor allem die Dachform vorgegeben. Doch nun musste der Brinniser Gemeinderat Jürgen Näther (CDU) am Donnerstagabend im Gemeinderat seinen Einspruch gegen das Protokoll der letzten Sitzung erklären. Dort nämlich war entgegen des Beschlusses, wonach Satteldächer zu bauen sind, plötzlich das nicht gewollte Walmdach vermerkt. Es seien unterschiedliche Protokolle mit falschen beziehungsweise so nicht vereinbarten Inhalten im Umlauf gewesen. Er wolle nichts unterstellen, Fehler könnten passieren. „Aber man muss sich noch in die Augen sehen können hinterher“, so Jürgen Näther.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erinnerung trügt

Es sei seine Erinnerung gewesen, sodass auch andere Dachformen mit ins Protokoll kamen, so Tiefensee. Das Gremium und auch andere Zeugen – insgesamt fast 20 Menschen – haben eine andere Erinnerung und widersprachen teils vehement. „Ich ändere das selbstverständlich auf nur Satteldach, ich bitte um Entschuldigung“, erklärte Volker Tiefensee, gegen den wegen des B-Plans auch Beschwerden bei der Rechtsaufsicht vorliegen, schließlich am Donnerstagabend. Zudem sagte er auf Anfrage eines Brinniser Bürgers öffentlich auch zu, dass er den Planer des Baugebiets über diesen Sachverhalt informieren werde.

Von Christine Jacob