Diskussion um Krostitzer Adventsmarkt und Dorffest

Krostitz

Wird der Krostitzer Weihnachtsmarkt in der neuen Form und unter Regie von Sebastian Krabbes mit der Krostitzer Veranstaltungsagentur Events by friends weitergeführt? Sicher ist das nicht. Vor allem ist ebenfalls nicht sicher, ob er beim Krostitzer Dorffest im Boot ist. Bei der Neuausschreibung für die Veranstaltung hatte es zwei Bewerbungen gegeben. Die Peter-und-Paul-GmbH, die das Delitzscher Stadtfest organisiert und an der Krabbes beteiligt ist, gab das wirtschaftlichste Angebot bei der Ausschreibung ab. „Nun erfolgen die Gespräche mit den neuen Veranstaltern“, erläuterte Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU) in der Dezember-Sitzung des Gemeinderates.

Beschluss des Gemeinderats nicht berücksichtigt

Aber es gab Kritik: „Die Punkte, die damals beim Ausschreibungsbeschluss festgelegt wurden, sind nicht berücksichtigt“, so Gemeinderat Frank Grabsch ( CDU). Beispielsweise der Name des Dorffestes. Die Rechte an „Krostitzer Treiben“ halte Sebastian Krabbes. Der war in den vorangegangenen Jahren mit „Events by Friend“ Veranstalter. „Es gibt keine Infos zu genaueren Abläufen. Die Schätzung der zu erwartenden Gästezahlen fehlt ebenfalls“, so Grabsch. In der Vergangenheit seien zudem Sicherheitskonzept und Müllablagerungen beanstandet worden. „Es gab immer wieder Probleme und das wollten wir mit der Ausschreibung gerade ziehen“, erinnerte er.

Ärger im Sommer

In diesem Jahr hatte die Gemeinde das Fest ausfallen lassen, um die Neuausrichtung vorzubereiten. In dieser Zeit hatte Frank Grabsch als Bürgermeister nach dem Ausscheiden des bisherigen Gemeindeoberhauptes amtiert. Krabbes wollte das Fest in Eigenregie ausrichten, den Platz mieten oder auf einen anderen ausweichen. Er erhielt aber für beides keine Genehmigung. Das Fest wurde abgesagt. Das alles hatte im Sommer zu einigem Unmut geführt.

Wirtschaftlichstes Angebot

Bei den Neuwahlen hatte dann Oliver Kläring knapp gewonnen. Er ist besonders mit dem Fest verbunden. Er ist Abteilungsleiter beim Clan der Bersker, der das Event einst als “Keltischen Abend“ ins Leben rief, das sich dann zum „Krostitzer Treiben“ ausweitete. Das sollte nun neu aufgestellt werden. Krabbes bestreitet, dass die Mängel, mit denen er bei der Gemeinde in der Kritik war, tatsächlich so gravierend waren.

Der Gemeinderat war in die Auftrags-Vergabe nach der erfolgten Ausschreibung nicht einbezogen. Die Angebotssumme hatte unter der finanziellen Schwelle gelegen, bei der das Gremium abstimmen muss. Dann entscheidet der Bürgermeister entsprechend der wirtschaftlichsten Angebote. Das Konzept sollte aber trotzdem nochmals in einer Ausschuss-Beratung zum Thema werden, regte Gemeinderat Bernhard Rosche ( CDU) an.

Auf dem Weihnachtstreff in Krostitz dürfen Schüler der 10. Klasse das kleine Karussell betreiben um ihren Abschlussabend zu finanzieren. Quelle: Heike Liesaus

Weihnachtsmarkt hatte Premiere

Und was wird mit dem Krostitzer Ein-Tages-Weihnachtsmarkt, der gerade in neuer Form Premiere hatte? „Auch das steht noch nicht fest. Es wird im neuen Jahr noch eine Auswertung mit dem Bürgermeister geben“, erklärte Krabbes nach der Ratssitzung.

Generell war der neue Adventstreff, der an einem Freitag begangen wurde, gut angekommen. Die Stände waren diesmal auf dem Platz an der Brauerei aufgebaut. Vereine, Privatleute und Feuerwehr waren unter anderem daran beteiligt. In den Jahren zuvor hatte Bäckermeister Willingshofer ein Event in dieser Art jeweils an einem Montag organisiert.

Ohne Beteiligung der Kommune

Auch in diesem Jahr hatte „die Gemeinde keine finanziellen Mittel beigesteuert, sondern Kontakte vermittelt und sich am Programm beteiligt“, erläuterte Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU) auf eine Nachfrage in der Bürgerfragerunde der Ratssitzung. „Ohne Beteiligung der Gemeinde wird es aber künftig schwierig“, schätzte Sebastian Krabbes im Gespräch mit der LVZ ein. Aber er brauche vor allem Gewissheit, ob er im Sommer das Krostitzer Gemeindefest nun ausrichtet oder nicht. „Dagegen zu sprechen, ist einfacher, als das Gespräch zu suchen und zu klären, was schief gelaufen ist.“ Die Vorbereitungen für die Sommerevents laufen jetzt an. „Es muss alles geplant werden.“

Von Heike Liesaus