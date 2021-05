Diskussion um neues Delitzscher Baugebiet

Delitzsch

Kritik gibt es jetzt rund um die Idee der Delitzscher Stadtverwaltung, am Döbernitzer Weg nahe der sogenannten Mausefalle ein neues kleines Baugebiet zu entwickeln.

Ob und wie das Baugebiet entwickelt wird, steht unter Vorbehalt noch zu treffender Stadtratsbeschlüsse. Dass das Thema aber schon in der Öffentlichkeit bekannt ist – die LVZ hatte kürzlich berichtet – wurde nun im Technischen Ausschuss kritisiert. Frank Schade (Freie Wählergemeinschaft) betonte, dass es nicht in Ordnung sei, dass es bereits Informationen zu diesem möglichen Baugebiet in der Zeitung gab obwohl noch nicht einmal die Vorberatung stattgefunden hatte.

Tatsächlich hatte OBM Manfred Wilde (parteilos) bereits Ende Februar in öffentlicher Sitzung gesagt, dass an der Mausefalle ein neues kleines Baugebiet entstehen soll – auch dazu hatte es eine Meldung in der LVZ gegeben.

Gegengewicht zu privaten Investoren

Zunächst bedarf es für das Areal aber eines Beschlusses zur Aufstellung eines Bebauungsplanes. Die Pächterinnen und Pächter der restlichen Kleingärten sind laut Stadt über die neuen Gestaltungspläne informiert. „Sie können ihre Gärten noch zwei Vegetationsperioden lang bewirtschaften“, heißt es.

Weiterer Vorwurf

Ein Delitzscher macht den Vorwurf, die Stadt habe diese Idee schon vor mehr als zehn Jahren entwickelt und „von langer Hand“ geplant. Dem widerspricht die Verwaltung. Zum Wohngebiet Döbernitzer Weg habe man erst in jüngster Zeit Pläne beziehungsweise Ideen entwickelt. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Zuarbeit privater Investoren zur Vorbereitung entsprechender Bebauungspläne im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 teilweise sehr, sehr schleppend lief, hat man nach einer Fläche gesucht, um bauwilligen Interessenten auch ein kommunales Angebot unterbreiten zu können und somit auch ein gewisses Gegengewicht zu den übrigen privaten Erschließungsträgern zu bieten“, heißt es auf LVZ-Anfrage.

Von Christine Jacob