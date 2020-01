Delitzsch

Ein unbekannter Täter hat in Delitzsch ein Dixi-Toilettenhäuschen gesprengt. Ein Anwohner hatte am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Alexander-Puschkin-Straße einen lauten Knall gehört, berichtete die Polizei. Er schaute aus dem Fenster und sah in der Nähe eines Imbiss-Standes eine Dixi-Toilette, aus der es stark qualmte. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizei ermittelt

Die Beamten mussten dann feststellen, dass das Dixi-Toilettenhäuschen mit Pyrotechnik gesprengt worden war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion wurden aufgenommen.

Von lvz