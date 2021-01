Doc Worli: 30 Jahre Landarzt in Rackwitz

Rackwitz

Er sei schon etwas stolz darauf, sagt Detlef Worlitzer. Stolz, dass er und seine zwei Mitarbeiterinnen es über die gesamte Zeit in derselben Personalbesetzung „durchgezogen haben“, wie der 62-jährige Allgemeinmediziner sagt. Mit dem Jahreswechsel feierte seine Praxis an der Siedlung 7 in Rackwitz den 30. Geburtstag. Fast ohne großes Aufsehen. In gut eineinhalb Jahren will der Landarzt in den Ruhestand wechseln.

Ungewisser Start

Am 1. Januar 1991 hatte Detlef Worlitzer noch ein anderes Gefühl als heute, sagt er. Die Situation sei unsicher gewesen. Es sei alles schnell gegangen. Mit der politischen Wende habe er sich erhofft, neue medizinische Fortschritte aus Westdeutschland kennenzulernen, stattdessen habe er beigebracht bekommen, wie er als selbstständiger Arzt am besten Unternehmer sein soll. Gute Weiterbildungen habe es dann erst in der Folge gegeben.

Bevor Worlitzer seine Praxis eröffnete, hatte er bereits zehn Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet, in der Delitzscher Poliklinik und im Krankenhaus. In Rackwitz habe er zunächst kein Stammklientel gehabt. Durchschnittlich 800 Patienten pro Quartal seien es dann aber dennoch bis zum Ende des ersten Jahres geworden. Aktuell behandelt er bis zu 1100 Patienten pro Quartal, sagt Worlitzer.

Chirurg oder Landarzt?

Am ersten Praxistag, im Januar 1991, habe er mit seinen Mitarbeiterinnen am selbstgebauten Tresen im Wartezimmer im ersten Stockwerk gesessen – den Anbau gab es noch nicht – und angestoßen. „Ich hatte mir beim Bau in die Hand geschnitten und einen Verband. Den Patienten habe ich dann erst einmal gesagt, was sie besser nicht machen sollen“, sagt Worlitzer und muss lachen.

Zunächst wollte er Chirurg werden, Allgemeinmedizin fand er dann jedoch „viel spannender“. Heute kennt den Arzt fast jeder und Worlitzer, der in Rackwitz nur Worli genannt wird, kennt etwa 80 Prozent der Leute – auch wenn es durch den Zuzug mittlerweile immer schneller immer mehr werden, wie der Arzt sagt. Seine Rolle sieht er eher als Vermittler, der bei seinen Patienten ins Gedächtnis ruft, „was zu tun ist, damit ein gewisses Lebensalter erreicht werden kann“.

Ein vager Plan

Vor eineinhalb Jahren hat Detlef Worlitzer seine Praxis an das Medizinische Versorgungszentrum Delitzsch (MVZ) verkauft, ist seither dort angestellt. In eineinhalb Jahren soll eine Nachfolgerin übernehmen. Zwei Interessentinnen gibt es aktuell, sagt Worlitzer. Eine von ihnen wird ab diesem Juni die Facharztausbildung bei ihm absolvieren und könne die Praxis im Januar des kommenden Jahres übernehmen. Dann werde er zwar auch noch da sein, aber nicht mehr so oft.

Für die Zeit danach, wenn er dann mit 64 Jahren aus dem Beruf ausscheidet, habe er aktuell „noch keinen Plan B“, Rackwitz wolle er jedoch erhalten bleiben. „Ich werde erst einmal ausschlafen“, sagt Worlitzer. Dann habe er auch mehr Zeit für seine Enkel, den Garten, Musik. „Das Übliche“, sagt der Arzt. Auch Ehrenämter könne er sich vorstellen. Ein vagen Plan gibt es dann doch schon.

Von Mathias Schönknecht