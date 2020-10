Doppelspitze für Tiergarten Delitzsch

Delitzsch

Eine schöne Nachricht mit Folgen war es, als die Schwangerschaft der neuen Tiergartenleiterin Elisabeth Wiegand bekannt wurde. Die Stadt Delitzsch musste auf die Suche nach einer zeitweisen Leitung für ihre beliebteste Freizeiteinrichtung gehen. Mit Konstantin Ruske und Elisabeth Wiegand hat der Tiergarten nun streng genommen eine Doppelspitze.

Vertretung bis 2022

Bis zum 31. Dezember 2021 soll Konstantin Ruske die Geschäfte der städtischen Einrichtung führen. Da Schwangerschaft bekanntlich weder krank noch aus der Welt sein bedeutet, teilen sich der Biologe Konstantin Ruske und die Tiermedizinerin Elisabeth Wiegand die Arbeit auf, sodass das eingeschränkte Beschäftigungsverbot genauso erfüllt werden kann wie alle Aufgaben. Eine(r) der Chefs sitzt eben mehr am Schreibtisch. Entstanden ist so ein interdisziplinäres Team.

Viel Erfahrung gesammelt

Konstantin Ruske arbeitete zuletzt als Kurator für Artenschutz, Gartenbereich und Entwicklung im Zoo Magdeburg. Der 37-Jährige hat in den vergangenen 13 Jahren in verschiedenen Zoos gearbeitet, war in seiner Berliner Kindheit Stammgast im Tierpark, hat etliche Praktika absolviert und viel ehrenamtlich gearbeitet. „Hier kann ich wirklich mal Leiter sein und Erfahrungen darin sammeln“, sagt Konstantin Ruske über seine Zeit in Delitzsch.

Vorteile und enge Absprachen

Elisabeth Wiegand lobt unter anderem die dadurch entstandene „sehr gute Vernetzung“ ihres Kollegen. Konstantin Ruske lobt, dass seine Kollegin „wirklich für den Tiergarten lebt“. Beide sprechen alles ab, finden eine Linie, haben neue Projekte im Kopf, wissen den Förderverein an ihrer Seite. Logisch: Die Entscheidungen, die Ruske trifft, muss Wiegand spätestens ab 2022 tragen.

Gepard könnte bald einziehen

So ist unter anderem geplant, dem Kugelkäfig nahe des Teiches neues Leben einzuhauchen. Lange schon steht dieser leer. Doch zunächst einmal gilt es gemeinsam mit dem Förderverein das Projekt der Gepardenanlage abzuschließen. Voraussichtlich noch im Oktober wird ein Gepard das neue Gehege beziehen.

Von Christine Jacob