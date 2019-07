Krostitz

Mehr als 130 Unterschriften dagegen. Die Änderung des Bebauungsplans für das Wohngebiet Dorfmark in Krostitz steht damit unter keinem guten Stern. Dabei soll auf einer bisher freien Fläche innerhalb des Wohngebiets die Möglichkeit geschaffen werden, dass eine Seniorenwohnanlage beziehungsweise Sozialimmobilie mit Tagespflege, Begegnungszentrum und betreutem Wohnen sowie weitere Wohnhäuser entstehen könnten. Am Seniorenwohnprojekt arbeitet die Gemeinde schon länger. An sich keine schlechte Idee, sagen viele Krostitzer und wehren sich doch dagegen. Zu recht?

Verschattung und Grünflächen-Verlust

Eine Krostitzerin und 131 weitere Bürger hatten eine Sammelstellungnahme gegen den Entwurf abgegeben. Sie kritisieren, dass der B-Plan nun die Möglichkeit gewährt, das Gebiet zuzubetonieren. Eine mehrgeschossige Senioren-Einrichtung sorge zudem auch für Verschattung des Umfeldes und den Verlust von Grünfläche. Die Anwohner fürchten um Wohnqualität und Umwelt, die geplante Verdichtung wirke sich negativ aus.

„Wir sind doch nicht aus der Stadt ins Dorf gezogen, um eine Betonwüste gegen eine andere zu tauschen“, ärgert sich etwa eine Familie in der Stellungnahme der Bürger, die auch Gemeinde und Gemeinderat vorliegt. Die Bürger ärgert dabei auch, dass man sie bezüglich der Entwicklungsperspektive des Dorfes nie gehört und einbezogen habe.

Bisher ist alles grün. Für das Areal zwischen Oststraße und Finkenweg im Krostitzer Wohngebiet Dorfmark gibt es nun einen neuen Bebauungsplan. Quelle: Heike Liesaus

Vielfältigere und soziale Wohnformen

Es sei nicht der Plan, die Fläche zu einer Betonwüste zu machen, hatte der amtierende Bürgermeister Frank Grabsch ( CDU) bereits in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung erklärt. Es gehe mit der Änderung um die Voraussetzungen für vielfältigere Nutzungen und zeitgemäße soziale Wohnformen. Es gehe um die flächen- und ressourcensparende Nutzung von Grund und Boden für den lokalen Bedarf.

Eine Straße soll das Gebiet zwischen Finkenweg und Oststraße erschließen und gleichzeitig teilen. Auf der Seite zur Oststraße wäre somit Platz für die Seniorenanlage. Auf diesem Areal können aber ebenso weitere Häuser gebaut werden. Auf der anderen Seite sind Reihen- oder Mehrfamilienhäuser möglich. Im zentralen Bereich sollen vier Geschosse erlaubt sein. Ein vorangegangener Entwurf mit dichterer Bebauung mit Reihenhäusern war erneut geändert und der Planer gewechselt worden.

Baurecht für Mehrfamilienhaus

Der neue Gemeinderat hat dem Plan in seiner ersten Sitzung nun mehrheitlich zugestimmt, allerdings mit Gegenstimmen. Letztlich soll vor allem zeitnah Baurecht für einen Investor geschaffen werden, der im östlichen Zipfel des Gebiets ein Mehrfamilienhaus errichten will, hieß es bisher seitens der Gemeinde. Der Investor für das Seniorenwohn-Projekt sei dagegen nicht gefunden.

Kritik an „voreiligem“ Beschluss

„Dass dieser Beschluss jetzt durchgepeitscht wurde, passt unserer Ansicht nach nicht zu der Aussage, es sei kein Investor in Sicht. Wir vermuten in Kürze eine überraschende Wendung, für die jetzt nur die Gleise gefettet werden sollen“, erklärt wiederum Gabriele Horster, die die Unterschriftensammlung mit initiiert hatte. „Wir Bürger sind der Ansicht, dass das Ausreizen aller gesetzlichen Möglichkeiten der Bebauung einschließlich geduldeter Überschreitungen/Ausnahmen zum gegenwärtigen Stand voreilig und unnötig ist, zudem auch ein völlig falsches Signal an einen Interessenten darstellt“, heißt es da. Denn wenn der geänderte Bebauungsplan gilt, dann könnten Investoren auf dem Land, das sich in Kirchenbesitz befindet, entsprechend bauen und müssten sich nicht in Gesprächen „umbiegen“ lassen.

Von Christine Jacob und Heike Liesaus