Brodau/Delitzsch

Angefangen hat alles mal mit der Kirche. Aus dem Kirchenverein heraus entwickelte sich in Brodau vor knapp zwei Jahren ein Verein zur Dorfentwicklung. Und viel wurde geschafft, angeschoben oder auf die Agenda genommen, damit der Delitzscher Ortsteil noch liebens- und lebenswerter wird.

Brodauer engagiert

Rund 40 Mitglieder vom Jugendlichen bis zum Senior zählt der Dorfverein. Das große Ziel, sagt Karsten Thalheim vom Vereinsvorstand, ist und bleibt es, die Leute aus ihren Häusern zu holen – mit Festen wie dem nahenden Dorffest am 15. Juni oder Veranstaltungen zu Terminen wie Halloween oder dem Neujahrsempfang. Die Brodauer sollen zusammen gebracht werden, die Dorfgemeinschaft gestärkt und zudem das eine oder andere Verschönerungsprojekt gestemmt werden. Nicht mehr und nicht weniger hat sich der Verein vorgenommen.

„Wir wollen für das Dorf etwas machen“, erzählt der bald 49-jährige Karsten Thalheim. Er selbst ist vor 20 Jahren aus Leipzig zugezogen, auch viele andere Vereinsmitglieder sind Zugezogene so wie er. „Das Dorf ist meine Heimat, ich bin hier angekommen, ich gehöre dazu“, sagt er. Und so ist es für ihn wie auch die anderen im Verein fast schon eine Selbstverständlichkeit, sich einzubringen. Alle vier bis sechs Wochen zum Beispiel werden Seniorenabende sowie am Jahresende natürlich eine Seniorenweihnachtsfeier organisiert, damit die Älteren im Dorf eine feste Anlaufstelle haben. Die Einnahmen aus Veranstaltungen wie Halloween oder Neujahrsempfang investiert der Verein ins Dorffest, von dem dann alle Brodauer von toller Live-Musik über Kinderbelustigung bis Speis und Trank etwas haben sollen.

Gute Unterstützung für Delitzsch

Feste sind freilich nicht alles. „Wir schauen, wo wir uns als Verein einbringen können“, erzählt Karsten Thalheim. Dort, wo die Stadt Delitzsch andere finanzielle Prioritäten setzt, greift auch mal der Verein ein. So wurde vom Verein die Fläche am Bürgerhaus repariert. Zudem gab es wie üblich den großen Frühjahrsputz, sodass das Dorf jetzt mit schmucken Grünflächen und Co. glänzen kann. Auch das Bürgerhaus, um dessen Vermietung sich der Verein ebenfalls kümmert, ist topp in Schuss. Mit dem Dorfteich ist das nächste Projekt bereits auf der Agenda.

Immer am ersten Sonntag im Monat trifft sich der Verein um 17 Uhr im Bürgerhaus, Interessierte sind willkommen.

Von Christine Jacob