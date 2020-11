Dramatische Szenen in Delitzsch – Mutter und Helfer berichten nach Gewaltverbrechen

Delitzsch

Zwei tote Menschen erschüttern die Nachbarschaft in der Wohnsiedlung Sandmark im Delitzscher Nordosten. In der Großen Wallstraße wurden die Einsatzkräfte am Mittwochmittag, dem Buß- und Bettag, zu einer „lebensbedrohlichen Einsatzlage“ gerufen. Zu diesem Zeitpunkt war noch ziemlich unklar, was Feuerwehrleute, Ärzte, Sanitäter und Polizisten vor Ort erwartet. Sehr schnell wurde dann klar, dass es sich hier um ein Gewaltverbrechen handelt.

Frau liegt leblos auf dem Vordach

Eine zierliche Frau (35) hing kopfüber leblos auf dem Vordach eines Mehrfamilienhauses im ersten Obergeschoss. Sie war nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Lebenspartner (39) aus der Wohnung geflüchtet und wollte über das Dach entkommen. Sie hatte sehr viel Blut verloren, soll Stichverletzungen gehabt haben, unter anderem im Halsbereich, schildern Augenzeugen. Sie war aber noch am Leben, verstarb später, vermutlich noch am Tatort. Der Mann befand sich in der Wohnung. Er soll mit den Einsatzkräften diskutiert haben. Es sei völlig unklar gewesen, welche Ziele er verfolgte, ob er bewaffnet sei. Eine knappe Stunde haben die Spezialisten mit ihm verhandelt.

Am Tatort mussten Nachbarn und Einsatzkräfte unfreiwillig auch die Auseinandersetzung des 39-Jährigen mit Familienangehörigen verfolgen, die inzwischen vor dem Haus eingetroffen waren. Der offensichtliche Täter habe auch seine Mutter beschimpft, sie habe „mitgemacht“. Aber wobei?

Seine Mutter betonte mehrfach, sie habe die vergangenen Wochen versucht, psychologische Hilfe für ihren Sohn zu bekommen. Seit mehreren Wochen habe er sich wie schizophren verhalten. Den Einsatzkräften rief er mehrfach zu, seine Freundin habe ihn betrogen.

Kein alltäglicher Einsatz

„Es war für uns alle keine alltägliche Einsatzlage, die man einfach so wegsteckt, das haben mir auch ältere Kameraden bestätigt“, erzählt einer der Helfer (Name ist der Redaktion bekannt). „So einen Einsatz, den muss man erstmal verdauen“. Erst nach 17 Uhr waren alle Delitzscher Kameraden zurück im Depot. Die schon früher dort waren, haben auf die anderen gewartet. „Wir haben viel geredet und werden weiter viel miteinander sprechen. Da sind wir wie eine intakte Familie. Am Mittwoch haben wir bis weit nach 20 Uhr zusammengesessen“.

Mann stürzt sich in Delitzsch den Tod

Der Tag endete tragisch. Nachdem die Hausbewohner das Gebäude verlassen hatten und sich die Einsatzkräfte im Treppenhaus befanden, öffnete der Tatverdächtige die Tür und sprang unvermittelt mehrere Etagen in die Tiefe. Der 39-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Abend verstarb.

Hilfe für Betroffene Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (KIS): Tel. 0341 3068778; E-Mail kontakt@kis-leipzig.de Opferhilfe Sachsen: Tel. 0341 2254318; E-Mail leipzig@opferhilfe-sachsen.de Antisexistischer Support Leipzig: E-Mail support-asl@riseup.net Beratungsstelle für Frauen: Tel. 0341 3919791 Frauen- und Kinderschutzhaus: Tel. 0341 2324277 Notruf für sexuell missbrauchte und vergewaltigte Frauen und Mädchen: Tel. 0341 30610800; E-Mail kontakt@frauennotruf-leipzig.de

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Leipzig zum genauen Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern an, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Von Frank Pfütze und Mathias Schönknecht