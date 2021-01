„Drauf geschissen“ und Digitalisierung im Barockschloss Delitzsch

Delitzsch

Jürgen Geisler rückt das golden gerahmte Objekt sorgsam ins rechte Licht und in den Fokus der Fotooptik. Der Leiter des Museums im Delitzscher Barockschloss ist jetzt oft in der Sonderausstellung „120 – historische Objekte erzählen Museumsgeschichte“ unterwegs. Er lichtet die Exponate Stück für Stück ab. Gerade ist es eine Predella, ein geschnitzter und bemalter Altar-Sockel. Er zeigt eine Abendmahl-Szene und zierte einst die Paupitzscher Kirche. Er steht fürs Jahr 1975 in der Museumsgeschichte. Damals wurde die Kirche abgerissen, weil die Braunkohlebagger näher rückten. Das Museum hat viele Objekte aus dieser Zeit aufgehoben. Auch die Predella soll künftig auf der Museumsplattform www.museum-digital.de zu bewundern sein. Schließlich hatten die gesamte Ausstellung, die im September eröffnet wurde, wenig Zeit, von Besuchern bestaunt zu werden. Da waren Präparate der letzten Großtrappen Nordsachsens ebenso vertreten wie das skurrile Adam-und-Eva-Pärchen, das einst die Stadtkirche zierte.

Dieser Tage sollen nun die ersten Objekte auf der Online-Plattform sichtbar gestellt werden. Einige der 600 Museen Sachsens sind schon drin, aber längst nicht alle. „Wir sind da jedenfalls noch unterrepräsentiert“, so Geißler. „Das soll sich ändern.“

Kulturgeschichte des “Stillen Örtchens“

Die Recherche für die erläuternden Texte nimmt dabei den größten Teil der Zeit in Anspruch. Wenn die Objekte fürs Fotografieren einmal aus der Vitrine entnommen sind, kommen sie nicht wieder in die Ausstellung zurück. Stück für Stück wandern sie zurück ins Depot. Aber es wird bereits die nächste Sonderschau vorbereitet, die dann ab 11. März eröffnen soll. Das Thema assoziiert eine der möglichen brüsken Reaktionen zur aktuellen Lage: „Drauf geschissen“. Aber sie widmet sich ganz seriös der Kulturgeschichte des „Stillen Örtchens“. Es ist eine Wanderausstellung, die von den Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH und Schloss Rochlitz konzipiert wurde. Das Barockschloss hat selbstverständlich auch einige eigene Objekte dazu im Bestand. Außerdem wurde ein Hightech-Objekt organisiert, „bei dem nicht mal mehr Toilettenpapier gebraucht wird“. Und es soll eine Selfie-Wand geben, die Besucher in die Sanitär-Welt der alten Römer versetzt.

Sie besieht sich den Sünden-Apfel, er hat ihn in der Wurfhand. Auch dieses Adam-und-Eva-Paar gehörte zur Schau der 120 historischen Exponate. Quelle: Heike Liesaus

Märchen-Szenen virtuell und real

Aktuell gastieren auch immer noch die Märchenszenen in den historischen Schloss-Räumen. Diese sind bereits vor einigen Wochen auf der Museumswebsite www.barockschloss-delitzsch.com online gegangen. Noch bis zum 1. April kann dort noch gerätselt werden: Welche Märchen sind dargestellt und welche Fehler eingebaut? Aber die liebevoll inszenierten Szenen sollen Besucher auch noch im wirklichen Leben erfreuen. „Wir werden sie sehr wahrscheinlich im nächsten Advent noch einmal aufstellen“, schätzt der Museumsleiter.

Reinigung des Schlosskellers: Museumsleiter Jürgen Geisler und Mitarbeiterin Karin Knaak beim Säubern einer alten Wäschemangel. Quelle: Sarah Neudert

Zeitfenster bietet der Lockdown auch für andere Arbeiten: Karin Knaak vom Museumsteam säubert die venezianischen Glaslüster aus den Herzoginnengemächern. Eine sehr kleinteilige Arbeit. Die Leuchter werden dafür erst in ihre Einzelteile zerlegt, die dann vorsichtig von Staub und Fliegendreck befreit werden. Selbst im selten zugänglichen Schlosskeller, wo eine große hölzerne Wäschemangel an die Zeit des Frauenzuchthauses erinnert, wurde kräftig Staub gewischt.

Von Heike Liesaus