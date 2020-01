Drei Bürgermeisterkandidaten für Wiedemar

Wiedemar

In wenigen Wochen steht turnusgemäß die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Wiedemar an. Nach sieben Jahr endet die Amtszeit von Ines Möller (parteilos). Neben ihr gehen Steve Ganzer für die Christdemokraten und der parteilose Kandidat Rico Eichler ins Rennen.

Ines Möller war nach dem Zusammenschluss von Kyhna, Zwochau und Wiedemar 2013 zur ersten Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Wiedemar gewählt worden. Als gemeinsame Kandidatin von SPD und CDU war die zuvor als Verwaltungsverbandsvorsitzende und Amtsverweserin tätige 50-Jährige mit 67 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt worden.

Möller : Projekte und Prozesse benötigen Zeit

Der bisherige Weg soll fortgeführt werden – wenn es nach Möller geht: „Viele Prozesse und Projekte in der Gemeinde sind mit langjährigen Bemühungen bis zur Umsetzung verbunden. Ich habe vieles auf den Weg gebracht“, resümiert die Bürgermeisterin. Als Beispiele führt sie den geplanten Neubau der Kindereinrichtung in Wiedemar, das Dorfgemeinschaftshaus in Zaasch, den Hochwasserschutz, die Badestelle am Zwochauer See, die Ansiedlung von Unternehmen, den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes oder die Erweiterung des Angebotes digitalisierter Dienstleistungen in der Verwaltung an.

„Auch wir als Kommune stehen wie viele andere bereits jetzt vor großen neuen Herausforderungen. Ich möchte in diesem Zusammenhang meinen Beitrag leisten, dass unsere Gemeinde auch weiterhin ein finanzstarker, attraktiver Ort bleibt“, erklärt Möller und bekräftigt: „Ja, ich kandidiere für eine weitere Amtszeit.“ Wiedemar soll sich laut Möller in den kommenden Jahren weiter zu einem Ort entwickeln, „an dem man gerne lebt, einen guten Job in der Nähe findet, seinen Hobbys nachgehen kann und sich geborgen und zuhause fühlt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen, die sich in diesem Sinne ebenfalls einbringen, engagieren und mithelfen.“

Wahlkomitee bestätigt die drei Kandidaten

Am Montag hat das Wahlkomitee der Gemeinde die insgesamt drei Bewerber zur Wahl am 29. März zugelassen. Bereits Mitte Januar hatte sich Steve Ganzer (33) positioniert. Der Kölsaer wird für die CDU antreten. Im Falle eines Wahlsieges sieht der Polizeibeamte die Kommunikation als einen seiner Schwerpunkte. Ganzer wolle ein bürgernaher Bürgermeister sein, Prozesse erklären – wie sie zustande kommen, weswegen sie Zeit in Anspruch nehmen, was dahinter steht. Auch den weiteren Schuldenabbau, die Verbesserung der Infrastruktur und die Stärkung der heimischen Wirtschaft sieht der Ehemann und zweifache Vater als zentrale Aufgaben.

Der parteilose Einzelkandidat Rico Eichler (41) machte seine Bestrebungen bereits ebenfalls öffentlich. Der Eigentümer des Restaurants „Zur Schlosswache“ in Delitzsch würde sich im Bürgermeisteramt dafür einsetzen, die Einkaufssituation für die vornehmlich älteren Einwohner zu verbessern. Seine Idee: Mit einem Busunternehmen sollen „Einkaufsfahrten“ organisiert werden, die beispielsweise einmal pro Woche stattfinden. Interessierte könnten dafür zu Hause abgeholt und im Anschluss wieder abgesetzt werden. Als seine Ziele sieht Eichler ebenso ein weiteres Zusammenwachsen der Ortsteile, die Einführung eines Wirtschaftsstammtisches und die Beseitigung von Dreckecken wie beispielsweise im Gewerbegebiet Wiedemar an.

Von Mathias Schönknecht