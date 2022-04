Drei Delitzscher fahren Krankenwagen in die West-Ukraine

Delitzsch/Turka

Freitagmorgen, 4 Uhr, Rathaushof Delitzsch. Drei Männer machen sich auf in die Ukraine. Sie bringen einen Sanitätskraftwagen (Sanka) nach Turka im Westen des vom Krieg gebeutelten Landes.

Delitzsch hilft Turka

Die Route ist gut geplant, der Grenzübergang bereits ausgewählt, etwa 1200 Kilometer Fahrt liegen vor ihnen. Aus Turka war kurz nach Ausbruch des Krieges ein Hilferuf gekommen, dass es an medizinischem Material fehlt. In Delitzsch wurde daraufhin gesammelt, um einen Krankenwagen, Medikamente und Technik zu besorgen.

Auch medizinisches Gerät wird mitgeliefert. Quelle: Christine Jacob

Delitzscher haben gesammelt

Am späten Donnerstagnachmittag konnten die drei Ehrenamtlichen den Sanka beladen, bis in die letze Ecke voll mit Medikamenten, Technik, Desinfektionsmitteln und vielem mehr. Im Sanka ist für zwei Mann Platz, der dritte fährt einen roten Kombi der Stadtverwaltung. Auch der Opel ist bis unters Dach vollgeladen mit Materialien für die Mediziner in Turka.

Nick Hartig (links) und Tarek Bezouh sind zwei der drei Fahrer. Quelle: Christine Jacob

Delitzscher OBM macht Chefsache draus

Dass Sanka und Material nach Turka kommen, ist für Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) Chefsache. „Ich habe eben einen Lkw-Führerschein“, sagt der 59-Jährige und dass bitte die beiden Jungs und nicht er fotografiert werden sollen. Er hatte zwei weitere Mann mit entsprechendem Führerschein gesucht, fragte Nick Hartig (33) und Tarek Bezouh (35). Sie sagten sofort zu. Inzwischen wissen auch ihre Frauen, Familien und Freunde Bescheid, was sie an diesem Wochenende machen.

Der Sanka ist vollbeladen mit Materialien für die Mediziner in Turka. Quelle: Christine Jacob

Fahrer sind engagiert in Delitzsch

Nick Hartig, junger Familienvater, hat gerade seine 12 Jahre Dienstzeit bei der Bundeswehr beendet, in Delitzsch kennt man ihn für viel Engagement wie den Gemeinschaftsgarten am Stadtpark. Tarek Bezouh arbeitet für die Servicegesellschaft, ist seit Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert und sitzt für die CDU im Stadtrat. Er ist Kfz-Meister. Sein kleiner Werkzeugkoffer liegt auch im Sanka. Wenn auf der langen Reise irgendwas mit den Autos sein sollte, hofft er, die Sache so regeln zu können. „Ich mache das dann so ein bisschen wie MacGyver“, scherzt er. Am Freitag kurz nach 15.30 Uhr deutscher Zeit waren die drei dann schon kurz vor der Grenze zur Ukraine.

Dank der drei Männer und vielen Spenden wird die Lieferung möglich: Privatpersonen und ein Unternehmen haben gespendet, um den Krankenwagen für das Kreiskrankenhaus Turka zu beschaffen. Zudem gab es vom Freistaat eine Förderung von 25 000 Euro für die Fahrzeug- und Hilfsgüterbeschaffung. „Das ging innerhalb von wenigen Stunden, ganz unkompliziert“, lobt Manfred Wilde. Medizinischen Sachbedarf wie Schmerzmittel und Insuline sowie Monitore, Beatmungs- und Blutdruckmessgeräte, Verbandsmaterialien und medizinische Kleidung stellte das hiesige Kreiskrankenhaus, Verbandsmaterialien trugen auch die Feuerwehren zusammen.

Rückfahrt wahrscheinlich Sonntag

Die drei Männer bleiben voraussichtlich noch kurz in Turka und fahren am Sonntagmorgen wieder zurück. „Wenn wir irgendwie ein mulmiges Gefühl bekommen, dann fahren wir eben Samstagabend schon“, sagt Manfred Wilde.

Von Christine Jacob