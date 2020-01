Delitzsch

Gleich mehrere Fahrraddiebstähle musste die Delitzscher Polizei am Dienstag registrieren. In einem der Fälle konnte das Rad wiedergefunden werden. So hatten Zeugen den Besitzer eines Mountainbikes darüber informiert, dass sich gerade zwei Jugendliche an seinem Rad zu schaffen gemacht hatten. Wenig später stellte sich heraus, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Der Eigentümer alarmierte die Polizei und gab eine Beschreibung seines Rades (Wert: etwa 500 Euro). Eine Zeugin gab zudem den Beamten eine detaillierte Personenbeschreibung beider Tatverdächtiger.

Kinder gestoppt

Wie die Polizei berichtete, stellten Beamte wenig später auf der Securiusstraße/Gutenbergstraße drei Jungen – ein 11-Jähriger und zwei 13-Jährige – auf Fahrrädern fest und stoppten das Trio. Dabei habe sich herausgestellt, dass einer der Jungen auf dem vom Geschädigten beschriebenen Mountainbike saß. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und informierten die Mutter eines der Kinder. Nach den polizeilichen Maßnahmen sei der Junge seiner Mutter übergeben worden.

Ordnungsgemäß gesichert

Zu weiteren Diebstählen kam es laut Polizei vor dem Unteren Bahnhof sowie im Ortsteil Döbernitz. Bei den Rädern handele es sich um ein graues 28er Sportdamenfahrrad Caver mit schwarzem Fahrradkorb (Wert: 1500 Euro) und um ein orange-gelbes Mountainbike Scott Aspekt 940 (Wert: 500 Euro). Die Räder waren ordnungsgemäß gesichert.

Von lvz