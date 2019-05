Delitzsch

Am Freitag wird deutschlandweit der Tag der Nachbarn gefeiert. Und das Soziokulturelle Zentrum Delitzsch (SKZ) macht erstmals mit einem Frühlingsfest auf dem Außengelände am Kosebruchweg 14 mit. Dieser Tage haben Sindy Jäger und Bettina Kühnel vom SKZ schon mal die Mitmach-Box aufgemacht, die die Stiftung nebenan.de an alle schickt, die ihre Veranstaltung dort anzeigen. Grüne Luftballons sind dabei, eine Wimpelkette, aber auch ein Kartenspiel. „Das gibt Anregungen“, findet Sindy Jäger. Auf den Kärtchen stehen Fragen, über die sich ins Gespräch kommen lässt, wie: „Findet drei Gemeinsamkeiten, die man euch nicht ansieht“. Für ihr Frühlingsfest haben die Delitzscher Organisatorinnen natürlich einige Vorkehrungen mehr getroffen und zum Beispiel den Leipziger Tenor Bogdan Fischer quasi als Stargast verpflichtet.

Dankeschön an Begleiter und Helfer

„Vor allem soll das Fest ein Dankeschön für unsere Alltagsbegleiter und Nachbarschaftshelfer sein“, erklärt Bettina Kühnel. Denn im SKZ bringt Sindy Jäger als Koordinatorin Helfer und Hilfsbedürftige zusammen. Doch es sind alle willkommen, ob alt oder jung, ob einzeln oder in Familie. Außerdem sollen alle einbezogen werden, die sich in der Nachbarschaft so engagieren: der Bummi-Kindergarten, die Diakonie-Tagespflege, Physiotherapie, Friseur.

Mehr Lebensqualität durch Netzwerk

Wie wichtig die Nachbarschaft ist, zeigt sich ja auch beim Einsatz der Helfer. „Es ist schon ein schwieriger Prozess, ältere Leute haben Schwierigkeiten, Hilfe zu suchen“, so Bettina Kühnel. Oft sind es dann doch die Angehörigen, die sich ans SKZ wenden. „Doch es bringt mehr Lebensqualität für die Betroffenen. Inzwischen haben wir Ehrenamtliche in fast jedem Stadtbezirk. Es baut sich ein standortnahes Netzwerk auf.“

Feste für Mieter

Der „Tag der Nachbarn“ wird noch an anderen Stellen im Delitzscher Norden gefeiert: Ab 16 Uhr gibt es ein Hoffest mit den Mietern des Neubauobjektes Securiusstraße 36 und im Café „Amselnest“ am Amselweg findet von 15 bis 18 Uhr ein Nachbarschaftstreffen der Mieter statt, teilt die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mit.

Info online auf: www.nebenan.de, www.tagdernachbarn.de, www.skz-delitzsch.de

Von Heike Liesaus