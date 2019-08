Delitzsch/Zschortau

Falk Nestler steht mehr als gelassen in der Anlage des Gartenvereins Zschortau. Seine Ausstrahlung könnte darauf schließen lassen, dass er den Verein an der Delitzscher Straße 26 seit dessen Gründung führt. Tatsächlich tut er dies nicht einmal einen Bruchteil der Zeit. Der 42-Jährige sitzt den 228 Mitgliedern erst seit wenigen Monaten vor. Die Anlage mit 226 Gärten wird in diesem Jahr dagegen 100 Jahre alt.

Familiäre Stimmung und ein Multicar in Zschortau

Dennoch grüßt Nestler alle, die ihm entgegenkommen mit Vornamen und weiß auf alle Fragen zur Anlage eine Antwort. Und weiß er sie nicht, fragt er Cornelia Moosbauer. Die 53-jährige Zschortauerin ist seit 2013 Schatzmeisterin und seit 1996 im Verein.

Was die Sparte ausmacht? Da müssen beide nicht lange überlegen: „Hier kann man mit allen sprechen“, sagt Moosbauer. „Der Zusammenhalt und die Hilfe unter den Mitgliedern“, ergänzt Nestler. Ein besonderes Indiz dafür: ein vereinseigenes Multicar kann von jedem Mitglied genutzt werden.

Gegründet wurde der Verein am 17. August 1919. Dem ersten Protokoll zufolge als „Schrebergärtnervereinigung Zschortau“. Gefeiert wird der 100. Geburtstag aber eine Woche später – der Schulanfang kam dazwischen.

Umbenannt wurde der Verein zweimal: Zu Jahresbeginn 1934 erhielt er durch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei den Namen „Kleingärtnerverein Zschortau e.V.“. Im Januar 1953 wurde daraus die „Kleingartensparte Vorwärts Zschortau“. Nach der politischen Wende gründete sich der Verein neu. Im Mai 1990 wurde er schließlich zum „ Gartenverein Zschortau 1919 e.V.“.

„Unsere Gärten sind zwischen 360 und 480 Quadratmeter groß“, sagt Moosbauer. „Alle sind mit Wasser und Stromanschluss ausgerüstet.“ Darauf fällt Falk Nestler noch eine weitere Besonderheit ein: Etwa 20 Prozent der Mitglieder kommen bereits aus Leipzig. „Tendenz steigend.“ Mit der S-Bahn sind sie schnell in Zschortau und erhalten sofort eine Sparte – 40 stehen aktuell noch leer.

Der 100. Geburtstag wird am 24. August, ab 11 Uhr, gefeiert.

Früh auf Selben – es gibt noch viel zu tun

Bernd Schwittaua ist seit Juni 2019 Vorsitzender des Kleingartenvereins „Frühauf Selben“ – wieder. Er war es bereits von 1989 bis 2016 und wollte sich nach dieser Zeit eigentlich von seinem Amt zurückziehen. Doch schon innerhalb der ersten sieben Monate nach der Niederlegung stand der Verein mit seinen 114 Mitgliedern unter seinem Nachfolger vor dem Ruin. Über 30 000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen seien veruntreut worden, sagt Schwittaua. Mittlerweile gibt es ein Urteil; von dem entwendeten Geld wird der Verein jedoch nichts mehr wiedersehen. „Nach so langer Zeit fühlt man sich für den Verein verantwortlich“, sagt Schwittauer. Seit 1978 hat er seinen Garten in Selben. Und so erklärte er sich bereit, aus dem Ruhestand zurückzukehren, um mit anderen Mitgliedern die schwierige Situation zu meistern. Auf die „alte Garde“ könne er sich verlassen. Der Zusammenhalt unter den Mitgliedern habe aber insgesamt nachgelassen, erzählt er. „Früher“ habe man viel erreicht.

Bernd Schwittaua vor seinem Kleingarten in Selben: Auf die „alte Garde“ kann er sich verlassen. Quelle: Bastian Raabe

So gelang es beispielsweise zu DDR-Zeiten, den Titel „Staatlich anerkanntes Naherholungsgebiet“ für zehn Jahre zu halten. Doch mit der Übernahme des Bundeskleingartengesetzes mussten neue Anforderungen erfüllt werden, um die Gemeinnützigkeit zu erhalten. Beispielsweise dürfen keine Park- und Waldbäume oder Swimmingpools mehr in der Anlage stehen. Das sei nicht allen Mitgliedern sofort zu vermitteln gewesen, erinnert sich Schwittaua.

Es müsse immer noch vieles erledigt werden, etwa wird eine neue Satzung benötigt. Ebenso muss die rostzerfressene Wasserversorgung erneuert werden. Bernd Schwittaua meint: „Da ist noch viel Überzeugungsarbeit notwendig.“

Am Samstag startet die Geburtstagsfeier ab 10 und endet um 20 Uhr mit einem Lampionumzug.

Drei Fragen an Caterina Paetzelt , Diplom-Museologin und Leiterin des Deutschen Kleingärtnermuseums in Leipzig

Frau Paetzelt, in welche illustre Runde reihen sich die drei Geburtstags-Vereine ein?

Die Kleingartenbewegung nahm ihren Ursprung 1814 mit der Gründung des ersten Armengartenvereins. Es folgten weitere Gründungen aus unterschiedlichen Gründen. Man kann sechs Ursprungslinien unterscheiden: Armengärten, Gärten von Betrieben und Institutionen, Gärten des Rotes Kreuzes, Berliner Laubenkolonisten, Naturheilbewegung und Schrebergärten. Der erste Schrebergartenverein gründete sich 1864 in Leipzig. Nach dieser Idee entstanden im mitteldeutschen Raum zahlreiche Vereine – besonders nach dem Ersten Weltkrieg. So kommt es, dass aktuell sehr viele Vereine ihren 100. Geburtstag begehen. Noch heute ist Sachsen Spitzenreiter: In 36 Kreis-, Regional- und Stadtverbänden sind circa 3700 Kleingartenvereine organisiert, mit rund 200 000 Kleingärten.

Wie hat sich das Kleingartenwesen verändert? Gibt es in Nordsachsen Unterschiede zum Rest der Republik?

In den letzten Jahrzehnten vollzog sich ein klarer Wechsel vom reinen Nutz- zum Erholungsgarten. Entsprechend des Bundeskleingartengesetzes wird in den Parzellen natürlich auch Obst und Gemüse angebaut, aber die Pächter verbringen dort ebenso Freizeit. In den Jahren nach der Wiedervereinigung kam es vorerst zu Stagnation und Leerstand. Allerdings ist die Nachfrage wieder deutlich gestiegen. Besonders in den urbanen Ballungsgebieten kann es in zentrumsnahen Kleingartenvereinen zu Wartezeiten kommen.

Spielen Sie bitte einmal Prophet: Wird es Kleingärten noch in 100 Jahren geben?

Da zukünftig die Großstädte weiter wachsen und deren Bewohner gewiss den Ausgleich – zum Beispiel eben in einem Kleingarten – suchen, wird es ganz sicher immer noch Kleingartenvereine geben. Die Herausforderungen bestehen natürlich darin, die Anlagen zu erhalten und weiterhin attraktiv zu gestalten.

Rasensprenger und ein Wasserturm

Zu Füßen des Wasserturms im Delitzscher Süden liegt der Kleingartenverein, der dem Turm seinen Namen verdankt: „Sparte Wasserturm“. Von den ursprünglich 170 Gärten gibt es aber nur noch 120, der Rest wurde für das geplante Wasserturmhotelabgerissen. Jede Parzelle hat eine Größe von 600 Quadratmeter – und da liege auch das Problem, erklären Isabelle Krause und Klauspeter Schmidt vom Vereinsvorstand. „Die Größe ist die Wurzel allen Übels.“ Pächter würden sich in ihren riesigen Gärten verstecken, worunter der Gemeinschaftssinn leide.

Vorstandsvorsitzende Isabelle Krause (Mitte) zusammen mit Schatzmeister Klauspeter Schmidt (links) im Garten des Vorstandsmitglieds Reinhard Jirschik. Quelle: Bastian Raabe

Krause ist seit 2013 Vorstandsvorsitzende, ihren Garten habe sie allerdings vorletztes Jahr abgegeben, da sie es nicht mehr schaffte, ihn zu bewirtschaften. Im Vereinsheim betreibt sie noch eine Bar, in der am Wochenende Dart gespielt oder Tanzabende veranstaltet werden. Nach einem Brand 2017 sollte es abgerissen und auf der gegenüberliegenden Seite neu errichtet werden. Doch das lasse auf sich warten, erzählt Krause. Es habe bereits einige Zusammenkünfte mit dem Investor gegeben, allerdings funktioniere die Kommunikation nicht gut, sagt sie. „Wir können nur abwarten, was hier passiert.“

Immerhin gebe es fleißige Ein-Euro-Jobber, die für die Tafel sechs Gärten bewirtschaften. Isabelle Krause erläutert, dies bringe dem Verein Entlastung, da die Gärten gepflegt werden und im nächsten Jahr verpachtet werden könnten.

Ab 15 Uhr gibt es am Samstag ein kulturelles Programm, der Eintritt ist frei. Mit dabei: Jennifer Rast und J. K. Du Dramont.

Von Bastian Raabe und Mathias Schönknecht