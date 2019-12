Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – ein Erlebnis für die Zwochauer

Zwochau

Rund 100 Zuschauer verfolgten am Heiligabend die inzwischen 21. Auflage des Weihnachtstheater in der kleinen Kirche St. Martin in Zwochau.

Zur Galerie Die 21. Auflage des Weihnachtstheaters in Zwochau zeigte einen Klassiker: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Für die Zuschauer in der Kirche wurde es etwas ganz Besonderes. Ein paar Impressionen.

Nachdem viele Jahre der Weihnachtsmann auf merkwürdige Art und Weise verschwand tauchten die 12 Mitglieder in diesem Jahr in die Welt aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ab. Pünktliche um 0 Uhr läuteten die Glocken über der knapp über 1000 Seelen zählenden Dorfgemeinschaft das Stück ein.

Jede junge Frau der Zwochauer Dorfgemeinschaft drang auf den Ball des örtlichen ZKV, um an diesem Abend auf den Prinzen zu treffen. Doch nur dem Aschenbrödel gelang es mit Hilfe zweier Feen den Königlichen Turnierring vom Jagdwettkampf des Zwochauer Sportplatz zu erlangen und den verlorenen Schuh vom Ballabend an ihren Fuß zu schmiegen.

Von Alexander Prautzsch