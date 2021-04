Drei Leichtverletzte bei Unfall nahe Delitzsch

Delitzsch

Drei Personen wurden am Donnerstag bei einem Unfall bei Delitzsch leicht verletzt. Ein 80 Jahre alter Skoda-Fahrer war gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 184 in Richtung Delitzsch unterwegs, als er vor der Kreuzung zur K 7442 auf ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug auffuhr, berichtete die Polizei. Aufgrund des Aufpralls löste der Airbag aus. Dadurch wurden der 80-Jährige und dessen Beifahrerin leicht verletzt. Auch der Fahrer des haltenden Fahrzeuges erlitt leichte Verletzungen. Alle wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.

Von LVZ