Drei Verletzte bei Unfall in Rackwitz

Rackwitz

Bei einem Verkehrsunfall in Rackwitz wurden am Donnerstagnachmittag drei Personen leicht verletzt. Ein 47 Jahre alter Mazda-Fahrer war gegen 16 Uhr auf der Leipziger Straße ortsauswärts unterwegs. Als er die Gießereistraße überqueren wollte, habe er jedoch die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes nicht beachtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mazda-Fahrer, eine 49 Jahre alte Beifahrerin im Mazda und der 44-jährige Mercedes-Fahrer wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Die Polizei ermittelt

Gegen den 47-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Von LVZ