Hohenossig

Fünf Spaten gruben sich am Montagmittag für einen symbolischen Bauauftakt circa 100 Meter entfernt von der B 2 an der Zschölkauer Straße ins Erdreich: Erster Spatenstich fürs neue Gerätehaus in Hohenossig. Es soll Platz für die drei Ortswehren Hohenossig, Zschölkau und Kletzen bieten. 

Lesen Sie auch:

Kritik aus Zschölkau am Gerätehaus für drei Krostitzer Feuerwehren

Krostitz wählt Standort für gemeinsames Depot dreier Ortswehren

Krostitzer planen neues Drei-Wehren-Gerätehaus

Die Gerätehäuser in den drei Orten sehen zwar nicht verfallen aus. Auf der Höhe der Zeit sind sie trotzdem nicht. In Hohenossig und Kletzen werden zum Beispiel Vereins- und Bürgerhäuser mitgenutzt, weil die Sanitär- und/oder Schulungs-Räume in den Gerätehäusern fehlen.

Gewichtigstes Argument für den gemeinsamen Neubau: Die Garantie der Einsatzbereitschaft tagsüber, wenn viele noch auswärts arbeiten. Kleine Wehren bekommen sonst nicht die Besatzungen der Löschfahrzeuge zusammen. Außerdem werden sie nicht in Einsätze einbezogen. Letztlich ein Manko für jeden Feuerwehrmann oder jede Feuerwehrfrau: Nicht helfen können, wenn es in der Nähe brennt oder anderweitig Hilfe gefragt ist, während eventuell Wehren aus den Nachbargemeinden angefordert werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell sind in Hohenossig 15, in Zschölkau 15 und in Kletzen 12 Kameraden und Kameradinnen aktiv. Im Fall des Falles treffen sie derzeit erst am Einsatzort zusammen. Vom neuen Gerätehaus aus würden sie künftig gemeinsam ausrücken. Für viele werden die Wege zum Neubau allerdings etwas länger. Die Kontakte werden aber bereits jetzt intensiviert. Ein Teil der Ausbildungsdienste wird zusammen absolviert. „Das läuft ganz gut. Wir haben schließlich alle das gleiche Ziel“, fasst Tom Scheffler, der stellvertretende Leiter der Zschölkauer Wehr zusammen.

Den Entwurf fürs neue Domizil hat ein Planungsbüro entwickelt. Sehr viel, was für Feuerwehren wünschenswert ist, gehört schon vorschriftsmäßig dazu. In gemeinsamen Sitzungen wurden aber auch noch einige Wunschzettel verfasst. Zum Entwurf gehören auch der Brandschutz am eigenen Haus mit Fluchttreppe und Zisterne fürs Löschwasser. Das gemeindeeigene Grundstück bietet zudem noch Platz für eine Übungswiese.

Zusammenschluss beim Einzug

Der Kletzener Wehrleiter Stephan Jentzsch und die Vize-Wehrleiter Tom Scheffler und Eik Dorn aus Zschölkau und Hohenossig schaufelten gemeinsam mit Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) und Landrat Kai Emanuel (parteilos) beim symbolischen Auftakt gemeinsam Erde. Der Landrat hatte den Zuwendungsbescheid für die Fördermittel mitgebracht: Circa eine halbe Million Euro steuert das Land bei. Den Hauptteil trägt die Gemeinde selbst. Insgesamt wurden die Baukosten auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Bis zum Februar soll der Rohbau stehen. Wenn alles optimal läuft, kann der Neubau im April 2023 bezogen werden. Dann steht der Zusammenschluss an, dann soll aus drei Ortswehren eine Gemeinschaft werden. Das nächste Projekt ist auch schon im Blick: Der LO aus DDR-Zeiten, der für Zschölkau noch im Dienst steht, und der beim Spatenstich den dekorativen Hintergrund bildete, soll danach einen Nachfolger bekommen.

Von Heike Liesaus