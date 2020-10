Delitzsch

Schäden durch Wurzeln, Absenkungen oder Potenzial zum Abheben. Auf die LVZ-Aktion „Schlechte Straßen in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben“ folgten zahlreiche Hinweise durch Leser. Teil III der Schlagloch-Serie befasst sich noch einmal mit den baufälligsten Straßen rund um Delitzsch.

1. Fahrradwege am Werbeliner See: Nicht nur an Bundes- bis Gemeindestraßen gibt es Verbesserungsbedarf. Auch an den Fahrradwegen rund um den Werbeliner See verursachen Wurzeln, speziell im Bereich der Pappeln, große Schäden, schreibt beispielsweise Leser Georg Schwarz. „Es ist Bewegung in der Sache“, sagt Eckhard Müller. Wie der Seenkoordinator im Leipziger Nordraum erklärt, stehen die Wege aktuell im Besitz der LMBV. Für diese seien es schlicht Wirtschaftswege. Laut Müller laufen jedoch Verhandlungen zwischen LMBV, der Stadt Schkeuditz und der Gemeinde Rackwitz, die diese Wege übernehmen und unterhalten wollen. Vor dem Kauf müsse jedoch die Form der Sanierungen geklärt werden. Am Schladitzer See unternehme Schkeuditz bereits Ausbesserungen, sagt Müller. Die Wege gehören bereits zur Stadt.

2. Verbindung zwischen Kreuma und Biesen: Das Kopfsteinpflaster und die anschließende wellige Asphaltdecke auf der Straße zwischen den Rackwitzer Ortsteilen Kreuma und Biesen benannten ebenfalls Leser mehrfach. Der Abschnitt zählt zur Staatsstraße 7 und liegt somit in der Zuständigkeit des Landesamtes für Straßenbau- und Verkehr (Lasuv). „Der Zustand der Staatsstraße in diesem Bereich ist uns bekannt“, teilt Lasuv-Sprecher Franz Grossmann mit. Wie auch viele andere in Sachsen und im Landkreis Nordsachsen sei dieser verbesserungsbedürftig und daher in der Ausbau- und Erhaltungsstrategie 2030 des Freistaates in der obersten Dringlichkeitsstufe erfasst. Derzeit sei aber keine Sanierung geplant, da es im Bereich Leipzig Straßen eine höhere Dringlichkeit und höhere Verkehrsbedeutung gibt.

Kritikpunkt: Leser bemängelte das Kopfsteinpflaster und die anschließende wellige Asphaltstrecke auf der Eilenburger Chaussee zwischen Biesen und Zschortau. Quelle: Wolfgang Sens

3. Karl-Marx-Straße in Delitzsch: Als einfach nur „schlimm“ beurteilen Leser die Delitzscher Karl-Marx-Straße. Wie die Stadtverwaltung erklärt, sei sie lediglich für den Abschnitt ab der Einmündung zur Albert-Böhme-Straße bis zum Bahnwerk zuständig, der Rest sei Angelegenheit des Landkreises. Ähnlich wie die Lauesche Straße ist die Karl-Marx-Straße Teil eines abgestimmten Instandsetzungsplans. Aufgrund der Aussetzung des sächsischen Straßen-Förderprogramms sei dieser derzeit aber kaum umsetzbar. Aus diesem Grund konzentriere sich die Stadtverwaltung auf Gemeinschaftsprojekte mit dem Landkreis und dem Lasuv, wie zum Beispiel den Ausbau der Leipziger Straße. Mit „viel Glück“ werde die Straße Kosebruchweg bis 2022 bewilligt, heißt es aus dem Rathaus.

4. Straßen zwischen Spröda und Poßdorf sowie Beerendorf: Wie Martin Hansch schreibt, ist es auf der Verbindung zwischen den Delitzscher Ortsteilen Beerendorf und Spröda derart „wellig“, dass „Potenzial zum Abheben“ bestehe. Die Straße zwischen Poßdorf und Spröda sei abgesenkt und habe Löcher. Im Sachgebiet Kommunalbau der Stadt Delitzsch sieht man den Zustand zwar als „nicht perfekt“ an, der grundhafte Ausbau des Abschnitts zwischen Beerendorf und Spröda würde jedoch einen höheren sechsstelligen Euro-Betrag kosten. Pro Jahr stehe aber nur ein mittlerer sechsstelliger Betrag zur Verfügung. Für die Straße zwischen Spröda und Poßdorf sieht die Stadt dagegen keinen größeren Bedarf: Diese werde jährlich instandgesetzt – hier sei der grundhafte Ausbau nicht erforderlich.

Sanierungsbedürftig: Die Delitzscher Karl-Marx-Straße – im Bild im Kreuzungsbereich mit der Wittenberger Straße – könnte eine Sanierung vertragen. Quelle: Mathias Schönknecht

Von Mathias Schönknecht