Drogenbesitz und Körperverletzung: Delitzscher muss doch nicht in Haft

Leipzig/Delitzsch

Vom beschriebenen Lebenswandel war das Landgericht Leipzig nicht wirklich überzeugt. Dennoch kassierte es das Urteil des Amtsgerichts Eilenburg. Aus der Freiheits- wurde eine Bewährungsstrafe. Das Schöffengericht knüpfte jedoch einige Auflagen an das Urteil für Olaf P.*.

Verantworten musste sich der Angeklagte vor dem Landgericht in zwei Fällen: In einer Januarnacht 2020 stand P., knapp über 30 Jahre alt, vor dem Hauseingang seiner Ex-Freundin im Delitzscher Norden. Er verlangte die Herausgabe eines Duschkopfes, den er bezahlt habe und den sie nach der Trennung behalten hatte. Die Frau schraubte das Baduntensil ab und übergab es P. vor dem Mehrfamilienhaus. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung und einer Körperverletzung mittels Kopfnuss durch den Angeklagten. Einige Zeit später wurde P. in einem Delitzscher Ortsteil kontrolliert. Die Beamten fanden Crystal bei ihm und fertigten eine Anzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Es ging um einen Duschkopf

Das Urteil des Amtsgerichts Eilenburg: vier Monate Freiheitsstrafe. Für den Angeklagten habe zwar gesprochen, dass er mittlerweile einen Job habe und es sich bei den mitgeführten Drogen um eine geringe Menge mit minderer Qualität gehandelt hatte. Doch während der Tatbegehung habe es weitere laufende Bewährungszeiten gegeben, zudem habe P. bereits in Justizvollzugsanstalten eingesessen.

Seine Delitzscher Anwältin legte Berufung ein. Es gehe darum, Olaf P. noch eine Chance zu geben. Er habe seinen Freundeskreis gewechselt und seinen Alltag geändert. Zudem habe er das erste Mal seinen Drogenkonsum öffentlich gemacht und sich in Behandlung begeben, eine Entgiftung beendet. Zuvor hatte kaum jemand von seiner Abhängigkeit gewusst, hob die Anwältin hervor.

Angeklagter: „Falsch abgebogen“

Olaf P. zeichnete vor Gericht sein Weg nach, wann er falsch abgebogen sei und was er nun vorhabe, um diesen Lebensstil zu ändern. Als Jugendlicher habe er im Profibereich Fußball gespielt. Nach einer schweren Verletzung führte der Pfad weg vom Leistungssport. Nach dem Wehrdienst arbeitete P. etwa drei Jahre im Baugewerbe. Danach, etwa die vergangenen sieben Jahre, lebte er vor allem von staatlichen Hilfen und geringfügigen Beschäftigungen. Mit dem Konsum von Crystal habe er erst mit 25 Jahren begonnen. Wegen „Stress“, den er sich selbst gemacht habe und falschen Umgang“, sagte P.

Jetzt befinde er sich in einer ambulanten Therapie. Er habe zudem seit längerer Zeit wieder Umgang zu seinem Kind und Kontakt zu seinen Eltern. P. wohne aktuell bei seiner neuen Lebensgefährtin, stehe jeden Tag spätestens um 6 Uhr auf, gehe mit dem Hund spazieren, danach Joggen und zweimal pro Woche zum Fußballtraining. Zudem helfe er seinem Großvater.

Mehrere Einträge ins Bundeszentralregister

„Wir haben hier einen noch recht jungen Mann, der eine Therapie macht und es ist glaubhaft, dass er jetzt versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen“, sagte die Anwältin in Richtung des Richters. „Auch wenn sie das oft hören.“

Sieben Einträge in das Bundeszentralregister, dazu offene Verfahren, verlas Richter Klaus Kühlborn. Gegen P. gab es bereits Geld- und Haftstrafen für die Erschleichung von Leistungen, Diebstahl, Betrug, sexuellen Übergriff, Beleidigung und Nachstellung. Die Staatsanwaltschaft plädierte dafür, die Bewährung nicht aufzuheben und für eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten.

Richter: „Sie sollten sehr hart an sich arbeiten“

Das Schöffengericht folgte dem nicht. Es verurteilte Olaf P. zu einer Strafe von sechs Monaten, die auf eine Bewährungszeit von vier Jahren ausgesetzt wird. Es sei für P. dringend geboten, eine „gewisse Ordnung“ in seine Tagesstruktur zu bekommen, sagte Kühlborn. Diese soll nun in Form von gemeinnütziger Arbeit geleistet werden. Zudem wird P. für zwei Jahre ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt.

„Sie sollten sehr hart an sich arbeiten, um dort hinzukommen, wo man sich einen Anfang 30-Jährigen vorstellen kann“, sagte Richter Kühlborn. Wenn er sich einmal professionell im Sport bewegt habe, solle er das nun auch im Leben tun. Man könne anhand des Urteils nun davon ausgehen, dass das Gericht mit dem Leben, wie es P. aktuell führt, zufrieden sei. „So ist es nicht“, sagte Klaus Kühlborn.

*Namen geändert

Von Mathias Schönknecht