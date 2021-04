Druckgrafik: Vier Wochen zur Arbeit nach Hohenossig

Hohenossig

​Auf der einen Seite die großformatige Landschaftsskizze in Tusche, auf der anderen Seite das Blatt mit den Versuchs-Schweinchen. Ein Experiment für die rosa Farbtöne. Katja Enders-Plate arbeitet sich ein. Die Wahl-Leipzigerin ist vier Wochen lang Artist in Residence im Künstlerhaus Hohenossig. Sie will voraussichtlich noch in Chine-Collé -Technik arbeiten, bei der mit Seidenpapier Farbflächen in die Grafik gedruckt werden. „Aber Grafik ist für mich in erster Linie Schwarz-Weiß“, sagt Katja Enders-Plate.

Wenn sie sich der Malerei widmet, dann strahlen Farben und Licht. Aber derzeit geht es wieder einmal darum, Stimmungen auf ganz andere Art und Weise mit Hilfe von gravierten Metallplatten, Druckfarben und -pressen, die ihr hier zur Verfügung stehen, einzufangen.

Lesen Sie auch:

Akte von abstrakter Schönheit

Künstlerinnen machen Druck in Hohenossig

Größere Formate und Weitblick

Die ersten kleinen Arbeiten, Radierungen, sind schon da. Die Landschaft rings um Hohenossig liefert Motive, aber sie hatte sie auch vorab in einem Naturschutzgebiet bei Torgau gesammelt. Von ihrem Arbeitstisch im Wintergarten des Künstlerhauses kann sie weit über die Felder der Leipziger Tieflandsbucht sehen. „Das da drüben ist tatsächlich der Petersberg“, zeigt sie auf die Umrisse der circa 40 Kilometer entfernten Erhebung, die sich im Dunst abzeichnet. Sie freut sich auf Blätter, die in Aquatinta-Technik entstehen sollen, wofür sonst nicht die Gelegenheit ist. Mit dem Artist-in-Residence-Stipendiat werden Künstler und Künstlerinnen gefördert. Vier Wochen lang können sie ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Zwänge frei arbeiten. Denn die Materialkosten können teils richtig ins Geld gehen. Außerdem stehen die Technik, stehen die Rösslers als Fachkräfte für den Druck unmittelbar zur Verfügung. Es ist ein vertiefteres Arbeiten möglich als im Leipziger Atelier, das nicht weit von der Wohnung entfernt ist.

Leben in der Bude

„Und wir freuen uns, dass Leben in die Bude kommt“, stellen Jeanette und Reinhard Rössler, die Betreiber des Künstlerhauses, fest. Der Gedanke an den Corona-Schutz ist nicht wegzuwischen. Schnell ist von Tests die Rede davon, dass es gut ist, dass sich Katja Enders-Plathe in der Werkstatt vom Keller bis zum Obergeschoss auskennt und vielfach selbstständig arbeiten kann. Denn sie war bereits beim Druckgrafik-Symposion im August 2019 dabei.

Vier Wochen

Jeweils montags kommt sie frisch getestet mit der S-Bahn in Rackwitz an, fährt die kurze Strecke mit dem Rad nach Hohenossig. Freitags geht’s zurück. „Ich bin überglücklich, hier zu sein“, sagt Katja Enders-Plathe. „Und das ist nicht übertrieben.“ Denn der Aufenthalt musste verschoben werden, fast schon war zu befürchten, dass es gar nicht mehr klappt.

Symposion ist geplant

Trotz allem soll auch in diesem Jahr das Druckgrafik-Symposion stattfinden. Im vorigen Jahr war bereits ein Arbeits-Modus gefunden worden, der den Corona-Beschränkungen entsprach. So sollen auch im Sommer 2021 wieder vier Künstler vor Ort arbeiten können, diesmal jedoch nur drei Wochen statt vier Wochen. Die Jury hat sie schon ausgewählt, erklärt Reinhard Rössler. Sie kommen aus Litauen, aus der Schweiz, aus Halle und Leipzig. Start soll am 28. Juni sein.

Ich bin

überglücklich, hier zu sein.

Katja Enders-Plathe, Artist in Residence im Künstlerhaus

Von Heike Liesaus