Druckgrafiken aus Hohenossig in der Leipziger Oper

Hohenossig/Leipzig

Druckgrafiken, die in Hohenossig (Gemeinde Krostitz) während des 29. Sächsischen Druckgrafik-Symposions entstanden sind, werden ab 14. November in der Oper Leipzig gezeigt. Bei der Eröffnung der Ausstellung im Konzertfoyer in der zweiten Etage ab 18 Uhr sprechen Christian Geltinger, Chefdramaturg der Oper, Christine Dorothea Hölzig, Kunsthistorikerin und Kuratorin, sowie Reinhard Rössler vom Künstlerhaus Hohenossig. Die Band Pressluft aus Brockwitz musiziert.

Künstlerinnen, Druckerinnen und Projektleiterin beim 29. Sächsischen Druckgrafik-Symposion in Hohenossig. Quelle: Bertram Kober

Zu entdecken sind dann bis zum 12. Januar druckgrafische Kunstwerke in verschiedenen Techniken von Katja Enders-Plate aus Leipzig, Helga Halbritter aus Basel, Stephan Klenner-Otto aus Neudrossenfeld, Julia Penndorf aus Leipzig und Hanna Sass aus Halle. Besucher mit Opernkarten können sie sich im Umfeld der Vorstellungen ansehen. Außerdem gibt es Sonderöffnungszeiten mit kostenfreiem Eintritt am 30. November, am 14. Dezember und am 4. Januar von 14 bis 16 Uhr mit Führungen von Christine Dorothea Hölzig, die zur Jury des Symposions gehört, und Reinhard Rössler. Die Grafikdrucker Reinhard und Jeanette Rössler sind seit 29 Jahren die Gastgeber des Symposions: Einmal im Jahr treffen sich fünf Künstler in ihrer Druckwerkstatt im nordsächsischen Hohenossig und arbeiten vier Wochen lang miteinander im druckgrafischen Metier. Sie nutzen gemeinsam die sich bietenden druckgrafischen Möglichkeiten.

Seit März 2018 zählen die Techniken der künstlerischen Druckgrafik zum Immateriellen Kulturerbe. Die Initiative für die Aufnahme ging maßgeblich von Leipzig aus.

In der Werkstatt beim 29. Sächsischen Druckgrafik-Symposion in Hohenossig. Quelle: Bertram Kober

Von lis