„Theoretisch ist das möglich!“, sagt Claus Unterkircher. Er ist General Manager im Raum Deutschland, Schweiz und Österreich für das schwedische Mobilitätsunternehmen Voi. Dieses will in Zusammenarbeit mit Städten E-Tretroller-Sharing-Systeme nach Europa bringen. So sollen die elektrischen Scooter von Voi unter anderem bald über Leipziger Straßen rollen. Nicht ausgeschlossen, dass sie dann auch durch Delitzsch fahren. Das könnte sich allerdings vorerst als schwierig erweisen.

Ein Tagesausflug nach Delitzsch ist möglich

Zugelassen sind E-Scooter in Deutschland seit Juni dieses Jahres. Ihre Nutzer dürfen auf allen Wege fahren, die auch für Fahrräder infrage kommen. „Wenn wir in einer Stadt neu launchen, dann orientieren wir uns an den lokalen Gegebenheiten und versuchen viel mit unseren Nutzern zu sprechen. Deswegen starten wir zuerst in Bezirken, wo die meiste Nachfrage besteht“, sagt Unterkirchner. In Hamburg, wo Voi mit der Hochbahn zusammenarbeitet, wird es die E-Scooter aber auch schon diesen Monat in den weiter außen gelegenen Stadtbezirken Poppenbüttel und Berne geben, erklärt der Voi-Manager. Zum Vergleich: Poppenbüttel ist vom Hamburger Zentrum etwa 17 Kilometer entfernt, Delitzsch 22 Kilometer vom Leipziger Markt.

Die Idee, sich einen E-Scooter in Leipzig auszuleihen, mit diesem in die S-Bahn zu steigen und schließlich durch Delitzsch zu fahren, liegt also nicht fernab der Realität. „Man sollte dabei nur bedenken, dass man den Roller dort nicht wird abstellen kann. Wenn man seine Fahrt beenden will, muss man den Roller zurück in unser Geschäftsgebiet bringen“, gibt Unterkircher zu bedenken. Ein Tagesausflug via Leih-Elektroroller sei dennoch denkbar. Zunächst will Voi mit einer kleinen Flotte von 50 bis einigen 100 E-Scootern starten und die Anzahl dann je nach Bedarf steigern, „um gemeinsam mit den Städten das Angebot an die Nachfrage anzupassen“, sagt Unterkircher.

Delitzsch ist kein E-Bike-Schwerpunkt

An der Unterführung in der verlängerten Beerendorfer Straße in Delitzsch kam es 2016 zu Unfällen mit E-Bikes. Quelle: Montage/Wolfgang Sens

Wie in den zurückliegenden Wochen in Bezug auf E-Scooter spielte auch zur Einführung der E-Bikes die Frage nach der Sicherheit eine Rolle. Zwar unterscheide die Polizeidirektion Leipzig in ihrer Verkehrsunfallstatistik aktuell „noch nicht“ zwischen den „verschiedenen Fahrradmodellen“, wie Pressesprecher Uwe Voigt mitteilt, und könne daher auch keine belastbaren Zahlen nennen, doch bereits 2016 waren E-Bikes allein in Delitzsch in teils schwere Zusammenstöße verwickelt. Die Radstreifen der Unterführung an der Beerendorfer Straße wurden beispielsweise infolgedessen per Strichellinie und Richtungspfeile voneinander getrennt. Aktuell gebe es in Delitzsch laut Polizei aber keinen E-Bike-Schwerpunkt.

Ein halbfertiges Projekt?

Elk Messerschmidt setzt seit Jahresbeginn auf vier von einem Elektromotor angetriebene Räder

Elk Messerschmidt unternahm mit seinem E-Auto eine größere Ausfahrt. Hier beim Laden im Hof des Hotels im tschechischen Franzensbad. Quelle: privat

In Hinblick auf E-Scooter sagt Messerschmidt allerdings: „Es bleibt ein Spaßgerät“. Für ihn schlägt hier der Sicherheitsaspekt klar den ökologischen. Es gebe bereits jetzt genügend Beispiele für Katastrophen in Form von Unfällen mit den elektrischen Tretrollern. Sie seien ein „halbfertiges Projekt“.

Von Mathias Schönknecht