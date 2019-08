Mocherwitz

„So hat das beim Umbau ausgesehen“, Nadin Stolze zeigt am Laptop Bilder der einstigen Wohnung ihrer Großmutter in Mocherwitz: Die Dielen sind raus, darunter nur Sand und Steine. An den Wänden die bröckelnden Reste vieler früherer Anstriche. Die Wohnung stand nach dem Tod der alten Dame vier Jahre lang leer. Die Enkelin indessen lebte mit Mann und mittlerweile zwei Kindern in Fürth. Seit 20 Jahren schon.

Rückkehrer

Fördermittel aus dem Leader-Programm halfen dabei, dass die 41-Jährige nun mit ihrer Familie wieder zurückgekommen ist und vor einigen Monaten eine Physiotherapie-Praxis in der einstigen Wohnung eröffnen konnte. Denn hätte das Haus verfallen und am Ende doch noch verkauft werden sollen, während der Vater noch daneben und der Schwiegervater auch nicht weit entfernt in Dessau wohnt? Irgendwann war die Idee zurückzukehren gewachsen.

Ungenutzte Räume

Mocherwitz hat seine Einwohnerzahl seit der Wiedervereinigung zwar verdoppelt. Das Dorf zählt 160 Einwohner. Anfang der 90er-Jahre waren es nur halb so viele. Doch der Zuwachs ist vor allem Neubauten zu verdanken. Die großen Gehöfte sind nicht selten nur noch von ein oder zwei Personen bewohnt. Denn mit ihren Scheunen und Ställen haben die Höfe ihre landwirtschaftliche Funktion zumeist verloren.

Steiniger Antragsweg

Der Vater war mit dem Bürgermeister ins Gespräch gekommen. Der hatte aufs Leader-Programm aufmerksam gemacht. Zu dessen Zielen gehört es, die alten Dorfstrukturen durch neue Nutzung der Immobilien zu erhalten und wiederzubeleben. Bei der Lokalen Aktionsgruppe für die Region Delitzscher Land gab es Ansprechpartner, die erste Schritte auf den Antragswegen begleiteten. Und diese Wege waren, das müssen die Stolzes am Ende zugeben, nicht immer leicht, bis hin zur Vorfinanzierungen und zum Abrechnungsprozedere. Dazu kam der Spagat zwischen Bauvorschriften, Anforderungen der Krankenkassen und dem, was zwei Jahrhunderte alte, dicke Lehmmauern vorgeben. Aber nun sind Gymnastikraum, zwei Behandlungszimmer, Empfang und Sanitärraum da. Alles wirkt hell und freundlich, die ersten Patienten sind behandelt. Und Nadin Stolze ist froh, mit ihrer Familie den Weg zurück nach Mocherwitz gegangen zu sein.

Von Heike Liesaus