Bad Düben

Er rollt das ganze Jahr durch Sachsen. Ihn zu bekommen, dazu braucht es im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas Glück. Bad Düben hatte es. Jeweils zwei Tage parkte der Glücksbus am Evangelischen Schulzentrum und an der Oberschule. Die rollende Ausstellung zur Drogen- und Sucht-Prävention, die Risiko- und Lebenskompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern soll, ist wieder auf Achse. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus den Oberschulen und dem Gymnasium konnten sich nun auf eine „glückliche Reise“ begeben. An acht Stationen ging es um die Frage, was Glück für den Einzelnen ausmacht, um Wege dorthin, um vermeintlich unterstützende Mittel wie Alkohol und Drogen, Konsumrisiken, Gruppendynamik, Identität, Werte und Selbstwert.

Das sagen die Schüler

Von der Blue Longe bis zur Flowzone – das sind die Stationen im Glücksbus

Spannende 90 Minuten erlebten so auch die Schüler der Klasse 8c der Oberschule in dem Doppeldeckerbus. Einst chauffierte er ganz in Gelb Touristen durch deutsche Städte. Dann wurde er umfassend für seinen neuen Zweck umgebaut. So entstanden auf zwei Ebenen acht verschiedene Stationen, die die Schüler nacheinander absolvieren konnten.

An der Station „Let’s Quiz“ beispielsweise erfolgte mit einem interaktiven Touchscreen eine Auseinandersetzung mit dem Thema illegale Substanzen, zudem ging es hier um Fragen zu Konsumgründen, Medien und rechtlichen Dingen. In der „Blue Lounge“ konnten die Schülerinnen und Schüler mit einer Spezialbrille die Auswirkungen von Alkohol auf verschiedene Tätigkeiten und Wahrnehmungen erlebbar machen. In der „Glückspost“ schrieb jeder Schüler einen Brief an sich selbst und gestaltete diesen. Diese Selbstreflexion zielte darauf ab, die Wünsche, Erwartungen und Einstellungen differenziert wahrzunehmen und festzuhalten.

Gemütlich wurde es im sogenannten Kopfkino. An dieser Station schauten sich die Mädchen und Jungen Filmclips rund um das Glück an. In der Station „Flowzone“ wurden die Schüler durch Off-Stimmen auf eine Gedankenreise geschickt – die Selbstwahrnehmung der Kinder und Jugendlichen wurde so angeregt. Ziel ist die Auseinandersetzung mit dem Zustand des Flows sowie die Entwicklung einer rückwärtsgewandten Zukunftsstation.

Über Wissenstafeln und interaktive Touchscreens wurden die Schüler an der Station „Glückswissen“ aufgefordert, sich mit der wissenschaftlichen Seite des Glücks auseinanderzusetzen. An der Station „Durchblick“ stand Faktenwissen zum Thema Rauchen auf dem Programm. Über animierte Icons auf einer Riesenzigarette wurden Inhaltsstoffe informativ präsentiert und Entscheidungshilfen für gesundheitsförderliches Verhalten gegeben. Zum Schluss diskutierten die Oberschüler beim „Gedankenrausch“ über Fragen des Rauchens.

Neun Klassen der Oberschule Bad Düben besuchten den Glücksbus

Für die stellvertretende Schulleiterin Stefanie Matz war das Projekt Glücksbus wie auch für ihre Schüler ein spannendes und interessantes Thema. „Dieses Projekt fand zum ersten Mal an unserer Oberschule statt. Es war zielgerichtet für unsere Klassenstufen 6 bis 8 ausgerichtet. Drei Tage lang waren neun Klassen dabei“, erzählte Matz.

Für die Oberschule ist das Projekt Glücksbus wieder ein Stück von mehr Normalität nach der über zweijährigen Coronazeit mit ihren Einschränkungen und Begleiterscheinungen. „Durch die Pandemie sind viele solcher wichtigen Themen auf der Strecke geblieben. Umso wichtiger ist es jetzt, wieder mit solchen Aktivitäten einzusetzen und weiterzumachen. Gerade das Thema Sucht ist überall allgegenwärtig. In dem umgebauten Bus wird anschaulich dargestellt, was passiert, wenn man auf diese Schiene kommt“, so Matz weiter.

Projekt Glücksbus wird im Unterricht noch mal besprochen

Schon seit vielen Jahren arbeitet die Oberschule im Rahmen solcher und anderer Projekte auch eng mit anderen Organisatoren von Präventionsmaßnahmen zusammen und pflegt auch engen Kontakt zur Polizei, die bei bestimmten Themen mit an Bord ist.

In den kommenden Tagen soll das Projekt auch im Rahmen des Unterrichtes nachbehandelt und noch einmal besprochen werden. „Ich erhoffe mir davon, dass ein positives Feedback bei allen beteiligten Schülerinnen und Schülern von unserer Schule zurückbleibt und viele für sich auch für ihre Zukunft positive Effekte mitnehmen“, sagte Stefanie Matz.

Von Steffen Brost