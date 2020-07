Ehemalige Delitzscher Wirtschaftsförderin will Bürgermeisterin werden

Delitzsch/Hellenthal

Ricarda Steinbach hat große Ziele. Die einstige Wirtschaftsförderin von Delitzsch, die die Stadt 2016 verließ, um Direktorin der Point Alpha-Stiftung zu werden, will nun Bürgermeisterin werden. Die Stiftung und sie hatten sich so überworfen, dass es zum schlagzeilenträchtigen Rechtsstreit kam.

Einstimmiges Votum

Jetzt kandidiert Ricarda Steinbach für die CDU in der 8000-Seelen-Gemeinde Hellenthal. Die Kommunalwahl ist dort Mitte September. Die 49-Jährige bekam als Bürgermeisterkandidatin ein einstimmiges Votum und soll nun für die CDU den Chefposten im Rathaus holen. „Wir sind der Überzeugung, mit Frau Steinbach die ideale Kandidatin für die anstehende Bürgermeisterwahl gefunden zu haben“, ist der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion René Strotkötter überzeugt. Steinbach könne „das große Potenzial unserer Heimat“ heben.

Wirtschaftsförderung als Chefsache

Die Erfahrungen in Delitzsch könnten der deutlich kleineren Gemeinde Hellenthal durchaus Steinbach-Künste (ein)bringen: Das Thema Wirtschaftsförderung will Ricarda Steinbach nämlich als Chefsache sehen. Auch eine Bürgersprechstunde will sie einrichten und freut sich auf neue Herausforderungen. „Aus dem Vergangenen heraus handelt das Gegenwärtige klug, damit es Zukünftiges beeinflusse“, lautet ihr Leitspruch.

Rechtsstreit mit Point Alpha

Zur Vergangenheit: Ricarda Steinbach war im September 2010 nach Delitzsch gekommen. Die Personalie und Besoldung führte sogar zu einem Untersuchungsausschuss. Im Sommer 2016 verließ sie Delitzsch für den Posten als Direktorin bei Point Alpha. Die Stiftung hat vor allem den Zweck, den ehemaligen amerikanischen Militärstützpunkt Point Alpha und die dazugehörigen Objekte zu bewahren, was als Erinnerungsort an die deutsche Teilung dient. Anfang 2018 forderte ein Stiftungsratsmitglied die Entlassung, Steinbach legte das Amt bald darauf nieder, blieb aber Mitarbeiterin – bis zu einer fristlosen Entlassung Ende 2019. Alles endete schließlich vor einem Arbeitsgericht. Und dann in einem Vergleich.

