Ehemalige Delitzscherin wandert nach Finnland aus

Eine Tischtennisplatte für den Ortsteil oder eine barrierefreie Toilette für das Mehrgenerationenhaus. Vorhaben, die das Leben in der Gemeinschaft verbessern würden, scheitern nicht selten am Geld. Der Verein Delitzscher Land will auch 2020 bei der Umsetzung helfen. Wie, erklärte er der LVZ.