Mit seinen knapp 300 Einwohnern ist Kletzen ein kleines Dorf. Aber 2025 soll das Jubiläum 675 Jahre Ersterwähnung gebührend gefeiert werden. Und Siegward Haschke hat da eine Mission: Die Geschichtsstationen seines Heimatortes erforschen.

Er hat früher als Metallurge in der Gießerei des Rackwitzer Leichtmetallwerks gearbeitet. Eine Knochenarbeit. Heute, im Ruhestand, ist er somit nicht allein begeisterter Opa, sondern auch Hobbyhistoriker. Er hat mehrere Ordner zu verschiedenen Themen angelegt, auch zur Kirche. Und so weiß er, dass es dort bereits in diesem Jahr einen Schnapszahl-Geburtstag gibt: Die Glocke wird 333 Jahre alt. „Als im Jahr 1689 der Helm und die Bekrönung des Kirchturms erneuert werden mussten, entschloss man sich, eine neue Glocke gießen zu lassen“, so der 68-Jährige.

Regionale Gießereitradition

Die Glocke misst 1,02 Meter im Durchmesser, wiegt circa 800 Kilogramm. Siegward Haschke selbst hat sie 2020 in mühevoller Handarbeit von Rost und Schmutz der Jahrhunderte befreit, so dass die Inschriften besser zu Tage treten: „Durchs Feuer bin ich geflossen/Godtfried Stein und Peter Stengel in Leipzig haben mich gegossen“, ist da zum Beispiel zu lesen. So knüpft das Kletzener Geläut an die Gießerei-Traditionen der Region an. „Unsere Glocke wurde in der Rotgießerei am Grimmaischen Tor gegossen“, erklärt Haschke. Als Rotguss werden Legierungen auf Kupferbasis bezeichnet.

Kletzen musste Glocke nicht dem Krieg opfern

Kletzen hatte Glück. Anders als anderswo musste das Metall nicht für die Rüstung in einem der Weltkriege herhalten. Dabei drohte die Glocke in jüngster Zeit zu verstummen. Aufhängung und Jochlager waren durchgerostet, die Vorrichtung zum Läuten nicht mehr vorhanden. Doch mit Hilfe von Spenden, die der engagierte Förderverein sammelte, wurde die Reparatur gestemmt. Erstmals erklang die Glocke wieder am 10. September 2017 und läutet seitdem immer am Sonnabend um 18 Uhr das Wochenende ein.

